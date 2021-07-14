شباب الجيل الثاني والثالث بـ«إحياء الجذور» في زيارة لقناة السويس

واصل شباب الجيل الثاني والثالث، فعاليات النسخة الرابعة الشبابية من مبادرة إحياء الجذور، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال القمة الثلاثية بالعاصمة القبرصية نيقوسيا عام 2017، وبحضور السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، حيث بدأ شباب الجيل الثاني والثالث الفعاليات، بزيارة مقر هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، وتحرص الوزارة على خروج فعاليات النسخة الرابعة من المبادرة بصورة مشرفة تليق بالجمهورية الجديدة، التي يحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على إرساء دعائمها بتمكين الشباب والترويج لإنجازات الدولة المصرية، واستضافة الشباب اليوناني والقبرصي لنقل الصورة الحقيقية لمصر.

وأكدت وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، اختيار 15 شابا من قبرص واليونان ومصر، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية الصحية وفقا للمعايير الدولية للوقاية من فيروس كورونا، حيث تضمّنت هذه النسخة زيارات للعديد من الأماكن، مثل مكتبة الإسكندرية، وبعض الأماكن الأخرى ذات الطابع اليوناني القديم بالإسكندرية، وزيارة لقناة السويس اليوم والأهرامات.

وأضافت الوزارة أنّ مبادرة إحياء الجذور بين مصر واليونان وقبرص، من شأنها أن تقوي العلاقات التاريخية بين شعوب البلدان الثلاثة، إضافة إلى القواسم المشتركة بينهم من تاريخ وحضارة عريقة، مؤكدة أنّ العلاقات بين الشعوب المصرية والقبرصية واليونانية مهمة وحيوية، لما تمتاز به البلدان الثلاثة من مناطق الجذب السياحي وما يمتلكونه من إرث حضاري لا يقدر بثمن.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أطلق المبادرة في القمة الثلاثية بنيقوسيا في نوفمبر 2017، وجاءت النسخة الأولى في أبريل 2018 بمشاركة 250 من الجاليات اليونانية والقبرصية التي عاشت في مصر، ثم النسخة الثانية في نوفمبر 2018 بمشاركة الأطباء في إنجلترا من مصر واليونان وقبرص، وبعدها جاءت النسخة الثالثة عام 2019 بأستراليا لتعزيز التعاون التجاري بين الجاليات المقيمة هناك من البلدان الثلاثة.