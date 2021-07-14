تفاصيل مشاركة 10 شركات أغذية بمعرض «صنع في مصر» بالسودان

يستمر معرض «صنع في مصر» المقام حاليا في مدينة السودان، في فتح أبوابه أمام المواطنين، وذلك حتى يوم الجمعة المقبل الموافق 16 يوليو الجاري.

وبسبب رغبة مصر دائما لزيادة التبادل التجاري وإقامة مشروعات مشتركة بين مصر والدول الإفريقية، وخاصة دول حوض النيل، شاركت مصر ممثلة في وزارتي التموين والتجارة الداخلية ووزارة الصناعة، في معرض «صنع في مصر»، المقام في دولة السودان الشقيقة.

أسماء شركات الأغذية المصرية المشاركة في المعرض

وتشمل الشركات المشاركة في المعرض هم 10 شركات تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وهم:

1. شركة السكر والصناعات التكاملية.

2. شركة أبو الهول المصرية للزيوت والمنظفات.

3. شركة طنطا للزيوت والصابون والمياه الطبيعية.

4. شركة قها للأغذية المحفوظة.

5. شركة النيل للزيوت والمنظفات.

6. شركة أدفينا للأغذية المحفوظة.

7. شركة إسكندرية للزيوت والصابون.

8. شركة مطاحن شمال القاهرة.

9. شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاته.

10. شركة تسويق الأرز.

وتأتي مشاركة 10 شركات من وزارة التموين، ضمن الدور الريادي الذي تتمتع به مصر في القارة الإفريقية.

هدف مشاركة مصر في المعرض

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي على أن الهدف من المشاركة في المعرض هو زيادة التبادل التجاري بين مصر ودولة السودان ودول القارة الإفريقية، فضلا عن التوسعة في الفرص الاستثمارية بدولة جنوب السودان.

الوزراء المشاركون في افتتاح المعرض

وشارك في افتتاح المعرض المقام في مدينة جوبا في جنوب السودان، كل من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة نيفين جامع وزير الصناعة والتجارة، والمستشار محمد عبدالوهاب رئيس الهيئة للاستثمار.

موعد انتهاء المعرض

وافتتح المعرض يوم 12 من يوليو الجاري، ويستمر حتى يوم الجمعة الموافق 16 من يوليو الجاري، بإجمالي 5 أيام.