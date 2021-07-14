«التعليم» توقع بروتوكول تعاون مع «الاتصالات» لدعم الطلاب ذوي الإعاقة

وقعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بروتوكول تعاون مشترك بشأن دعم وتطوير مدخلات العملية التعليمية لتحسين الخدمات المقدمة للطلاب ذوي الإعاقة، في ضوء توجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأكد الدكتور أحمد ضاهر، نائب وزير التربية والتعليم للتطوير التكنولوجي، على تكاتف الجهود، والتعاون المشترك مع كافة المؤسسات للنهوض والارتقاء بالمنظومة التعليمية، وتوفير الدعم والمساندة اللازمة للأشخاص ذوى الإعاقة لتسهيل حياتهم، ومشاركتهم ودمجهم في المجتمع.

وأشار إلى أهمية هذا البروتوكول، مشيدًا بجهود وزارة الإتصالات في خدمة المجتمع بإلاضافة إلى دعم ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدًا حرص وزارة التربية والتعليم على دعم الطلاب ذوي الإعاقة، والسعي الدؤوب لتوفير مناخ تعليمي دامج.

من جانبه، رحب الدكتور رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مشيدًا بالجهود والمشروعات المشتركة لخدمة المجتمع المصري، متمنيًا مزيد من التعاون مستقبلًا.

وأكد أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تسعى إلى تحقيق التعاون والشراكة مع وزارة التربية والتعليم، لدعم استراتيجية تمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجالات والأنشطة المختلفة التي تساهم في تعزيز مشاركة واندماج هذه الفئة داخل المجتمع.

ويهدف هذا البروتوكول إلى دعم العملية التعليمية بتحويل بعـض المناهج باستخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة «تحويل بعض مناهج نظام التعليم الجديد إلى الطريقة الناطقة للمكفوفين»، وإتاحة العملية التعليمية للطلاب ذوي الإعاقة باستخدام التكنولوجيا المساعدة، وتنميـة قـدرات المعلمين لرفع كفاءة العملية التعليمية، مـن خـلال تـدريبهم على برامج متخصصة، وبرامج نوعية، بالإضافة إلى تقديم الدعم التكنولوجي لمدارس الدمج التعليمي، ومدارس التعليم المجتمعي.

كما ينص البروتوكول على تقديم الدعم التكنولوجي لعدد 1300 مدرسة من مدارس الدمج، و300 مدرسـة مـن مدارس التعليم المجتمعي من خلال الإتاحة التكنولوجية للمقررات الدراسية للطلاب من ذوي الإعاقة داخل مدارس التربية الخاصة والدمج، باستخدام التكنولوجيا المساعدة.

كما يتضمن البروتوكول تنمية قدرات معلمي الدمج والتربية الخاصة، من خلال إعداد واعتماد حقيبة تدريب للمعلمين لتأهيلهم لتطبيق مدخل الـعـلـوم والتكنولوجيا «STEM» وإعـداد واعتماد حقيبة تدريبية لـتـطـويـر قـدرات المعلمين تكنولوجيا، لاستخدام وتطبيـق أدوات الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلًا عن إعـداد واعتمـاد عـدد 5 حقائب تدريبية متخصصة.

كما ينص البروتوكول على دعم وبناء قدرات المعلمين، من خلال تدريب عدد 100 ألف من العاملين بمدارس التربية الخاصة، والتربية الفكرية، ومدارس الدمج ومدارس التعليم المجتمعي، وأقسام وإدارات الموهوبين والتعلم الذكي.

الجدير بالذكر أن هذا البروتوكول يأتي في إطار دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وفي ضوء التعاون المثمر بين الوزارتين لتطوير العملية التعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة؛ حيث تم بموجب تعاون سابق بين الوزارتين؛ دعم 810 مدارس من مدارس التربية الخاصة والدمج وتنمية القدرات التكنولوجية والتخصصية لما يقرب من 30000 معلم.

حضر توقيع البروتوكول الدكتورة هالة عبد السلام، رئيس الإدارة المركزية لشؤون التربية الخاصة والمشرف على الإدارة المركزية لرياض الأطفال والتعليم الأساسي، والدكتور عبد المنعم الشرقاوي، رئيس الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة، والدكتور علاء صبرة، مسؤول التدريب بالمجلس التنفيذي بالأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات لذوي الإعاقة.