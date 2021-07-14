وزير التعليم لأولياء أمور طلاب الثانوية: نحاول تصحيح أخطاء 100 سنة

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه منذ القرن الماضي ومستقبل الطالب مرهون بفرصة واحدة في الثانوية العامة، مؤكدا أن الوزارة تقدمت بمشروع لتغيير هذا الأمر، لكن مجلس الشيوخ رفضه، موضحا أنه يجب على أولياء الأمور عدم إلقاء اللوم على الوزارة، في أمور استقرت عليها منذ عقود، ورغم ذلك تحاول تغييرها.

وأكد «شوقي» عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن هناك الكثير من الطلاب أدركوا فلسفة التعليم الجديد، والبعض الآخر لم يفهم طبيعة نظام التعليم الجديد والامتحانات، وتفاجأوا بشكل الامتحانات بعد 3 سنوات كاملة من الإعلان عن هذا التغيير وتطبيقه.. بنفس الشكل وطبيعة الأسئلة والتقييم.

«شوقي»: طلبنا تعريب المحتوى التعليمي في المصادر الرقمية

وتابع وزير التربية والتعليم، أن غالبية المصادر الرقمية المتاحة للتعلم باللغة الإنجليزية، لأن مصادرها الأصلية باللغة الإنجليزية وليس العربية، مؤكدا أن الوزارة طلبت ترجمتها للغة العربية، موضحا أن هذه المصادر لم تكن متاحة أو مقررة، لكنها إضافية لتيسير فهم مخرجات التعلم، متابعا: «وبالتالي بعد كل ذلك لا يستقيم هنا كلام عن تكافؤ الفرص فيما هو إضافة واجتهاد من الوزارة لم يكن موجوداً من الأساس».

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وفرت الكثير من المنصات التعليمية لطلاب الثانوية العامة مثل منصة حصص مصر التعليمية وبنك المعرفة المصري ومنصة «إدارة التعلم، والبث المباشر»، مؤكدة أنها تفيد الطلاب في التدريب على شكل الأسئلة النهائية بالامتحانات، وفهم مخرجات التعلم لكل مادة.

وتابعت الوزارة، أن المنصات التعليمية وفرت مراجعات ونماذج استرشادية لجميع المواد الدراسية باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية، موضحة أن هذه المراجعات تشمل الكثير من الأسئلة الموضوعية التي تقيس الفهم وليس الحفظ والتلقين، مشددة على الطلاب ضرورة متابعتها والاستفادة منها.