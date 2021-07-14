وزير التنمية المحلية: نعمل على حل مشكلة القمامة نهائيا

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، على وجود تعاون وتنسيق مستمر بين الوزارة والوزارات والجهات المعنية لتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات لإحداث تغيير كبير في مستوى النظافة بجميع المحافظات وإعادة الشكل الجمالي للشارع المصري والحصول على رضا المواطنين عن المنظومة.

وشدد الوزير على أن الدولة بكل وزاراتها المعنية بمنظومة النظافة ترغب في تحقيق نتائج سريعة في مستوى نظافة الشوارع وإعطاء المواطنين بارقة أمل بإمكانية حل مشكلة القمامة بصورة نهائية وحدوث تغيير في النظافة، خاصة بعد توجيه رئيس مجلس الوزراء لوزارة التنمية المحلية بسرعة إنهاء التعاقدات مع الشركات للبدء في تشغيل المنظومة في 4 محافظات كمرحلة أولى وهي القاهرة والإسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية، جاء ذلك خلال اجتماع وزير التنمية المحلية، بمقر الوزارة مع وفد من شركة ريلاينس للاستثمار وإدارة المشروعات برئاسة المهندس كريم السبع الرئيس التنفيذي للشركة، والمهندس مايكل حنا مدير عام الشركة، وحضور الدكتور خالد قاسم مساعد الوزير للتطوير، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص تطوير منظومة إدارة المخلفات.

تطوير منظومة المخلفات

وقال شعراوي إن اللقاء يأتي في إطار تنفيذ الوزارة للبرنامج الثاني لعمليات التشغيل للمنظومة والخاص بعمليات الجمع والنظافة العامة بمنظومة المخلفات، حيث تقدمت شركة ريلاينس للاستثمار، والتي تنفذ حاليا عمليات المعالجة والتدوير والتخلص الآمن من المخلفات الصلبة بمحافظتي بورسعيد والإسماعيلية بعرض فني ومالي الذي يتضمن آليات تقديم الخدمات الخاصة بالجمع السكني والتجاري ونظافة الشوارع والميادين والمحاور والمرافق العامة وكنس الشوارع بمختلف أحياء محافظة بورسعيد.

حجم العمالة المطلوبة

وأضاف شعراوي أن الدراسة الفنية التي تقدمت بها الشركة تضمنت أيضا حجم العمالة المطلوبة وآليات الإشراف في كل المراحل مع خطة لتوعية المواطنين مع استيعاب للعاملين الحاليين بالمنظومة والعمالة غير الرسمية بالقدر الذي يحافظ على نظافة الشوارع ويعيد الشكل الحضاري والجمالي للمحافظة ويحقق رضا المواطنين عن ملف النظافة، وكذلك وجود آلية للمتابعة والمراقبة وتقييم الأداء للعاملين بالمنظومة من خلال التطبيقات التكنولوجية من جانب واشتراك المواطنين من جانب آخر مع وضع حوافز للعاملين من مرتبات ملائمة وتأمين صحي وتوفير كل المستلزمات من ملابس وغيرها من عوامل السلامة والصحة المهنية وسكن مناسب للمغتربين مما يحقق حياة كريمة لهم.

منظومة متكاملة في بورسعيد والإسماعيلية

وأضاف وزير التنمية المحلية أن الوزارة تسعى إلى إيجاد منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة بمحافظتي بورسعيد والإسماعيلية تعمل عليها الشركة وجعلها قصة نجاح يمكن البناء عليها في المحافظات الأخرى مع مراعاة خصوصية وخصائص المخلفات الصلبة من محافظة لأخرى.

كما عرض مسؤولو شركة ريلاينس للاستثمار وإدارة المشروعات كل تفاصيل الدراسة الفنية لعمليات الجمع والنظافة العامة لمحافظة بورسعيد، كما أشارت الشركة إلى أنه سيتم تقديم الدراسة الخاصة بمحافظة الإسماعيلية خلال أقل من أسبوعين لمناقشتها وعرضها على وزير التنمية المحلية، وقد أوضح مسؤولو الشركة أن هذه الخطوة تساعد في السيطرة الكاملة للمنظومة بشكل كامل بالمحافظتين، وخاصة أن الشركة تنفذ عمليات المعالجة والتدوير والتخلص الآمن بالإضافة إلى عمليات الجمع والنقل والنظافة العامة تكون المنظومة مكتملة مما يساعد في تحسين مستوى النظافة والحفاظ على البيئة بشكل كبير.

وأبدى اللواء محمود شعراوي ترحيبه بالدراسة الفنية التي تقدمت بها شركة ريلاينس في محافظة بورسعيد وما تضمنه من آلية للتنفيذ، ووجه شعراوي الوحدة التنفيذية لإدارة المخلفات بالوزارة بتشكيل لجنة لدراسة العرض الفني مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية وإبداء الملاحظات والتواصل مع الشركة بكل الملاحظات التي سيتم توضيحها من قبل اللجنة.

وأوضح شعراوي أن الوزارة تسعى للنهوض ورفع كفاءة منظومة إدارة المخلفات بكل المحافظات وعدم تراكم كميات القمامة في المصانع أو خارجها، بالإضافة لعدم الحرق العشوائي للمخلفات والتغلب على مشاكل تراكم المخلفات والتخلص الآمن منها وتعظيم الاستفادة من مكونات المخلفات من خلال عقود تشغيل متوازنة مع القطاع الخاص المتخصص والتخلص الآمن من المرفوضات بالمدافن الصحية الآمنة، لافتا إلى أن هذا ما تقوم به وزارة التنمية مع شركائها من الوزارات في تطوير البنية التحية لمنظومة إدارة المخلفات وضمان التشغيل السليم لها.