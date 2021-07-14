شقيق صاحب واقعة قطار منوف لـ«الوطن»: «معملش محضر ومحدش كلمنا» 

نفى أحمد رشاد، شقيق «محمد» صاحب واقعة قطار منوف، التي أثارت الجدل على مدار الساعات الماضية، أن يكون شقيقه تقدم ببلاغ ضد كمسري قطار منوف، مؤكدا على أنه لم يفكر في الموضوع: «أخويا غلبان ومش بتاع مشاكل، وأكيد مش بيفكر في أذى حد، وإحنا عايزين حقه».

وأضاف شقيق «محمد»، صاحب واقعة قطار منوف، لـ«الوطن»، أن الأجهزة الأمنية لم تتواصل معه بخصوص الواقعة حتى الآن أو مسؤولين في وزارة النقل والمواصلات، مؤكدا على أن شقيقه فوجئ بانتشار الواقعة بهذا الشكل على مواقع التواصل الاجتماعي.

من جانبها، قالت هناء قنديل المعروفة باسم «سيدة قطار منوف»، إنها كانت تستقل القطار، الذي تحرك من محطة منوف في نحو الساعة 10:30 من صباح أمس، مشيرةً إلى أن سعر تذكرة القطار تبلغ جنيها واحدا فقط، موضحة أنها فوجئت بسماع صوت مشادة وصراخ طفلة، وتبين أن أحد الركاب برفقته ابنته الطفلة، تعرض للصفع على وجهه من قبل كمسري قطار منوف.

وأضافت «سيدة قطار منوف»، لـ«الوطن»: «فوجئت بالكمسري يطلب من الراكب غرامة 21 جنيها، فرد الرجل عليه قائلاً إنه ليس لديه المبلغ، وسيشتري تذكرة بقيمة جنيه، أو يغادر القطار ويستقل القطار التالي، إلا أن الكمسري أصر على تحصيل الغرامة منه، وقام أحد زملاء الكمسري بصفع الراكب على وجهه، مما أصاب ابنته بحالة صدمة، وظلت تبكي فترة طويلة».

وسادت حالة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعد تداول فيديو لواقعة اعتداء كمسري على مواطن في قطار منوف لعدم دفع غرامة التذكرة، تبع حالة الغضب تحركات سريعة من قبل قيادات وزارة النقل والمواصلات وهيئة السكة الحديد الذين قرروا التحقيق في واقعة قطار المنوفية لمعرفة كواليس ما حدث في القطار.