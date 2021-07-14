خرجت ولم تعد.. كشف غموض اختفاء سيد بالدقهلية: «هربت مع المنجد»

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، ملابسات اختفاء زوجة، وطلب فدية 500 ألف جنيه من زوجها لإعادتها.

وتلقى مركز شرطة المنصورة بمديرية أمن الدقهلية، بلاغًا من «شخصين - مقيمين بإحدى القرى بدائرة المركز»، بخروج زوجة أحدهما «ربة منزل - مقيمة بذات القرية» بدعوى التوجه إلى إحدى قريباتها، إلا أنها لم تتوجه إليها ولم تعد.

وأضاف الزوج أنه بورود رسائل على تطبيق «واتس آب» من هاتف المتغيبة إلى هاتف شقيقتها «متواجدة بإحدى الدول»، تحتوى على صورة تظهر فيها المتغيبة جالسة على كرسي موثوقة اليدين، وأيضًا تسجيلين صوتيين من شخص لا تعرفه يخبرها أن المتغيبة متواجدة طرفه، ويطلب دفع فدية 500 ألف جنيه؛ لإعادتها.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بالدقهلية، أسفرت جهوده عن عدم صحة الواقعة، وأن المتغيبة قامت باختلاق الواقعة بالاشتراك مع أحد الأشخاص «منجد - مقيم بمحافظة الإسكندرية».

وأضافت التحريات أنهما متواجدان بمنطقة جمصة.

عقب تقنين الإجراءات وباستهدافهما تم ضبطهما، وبحوزتهما الهاتف المحمول الخاص بالمتغيبة والمُستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما أيدا ذات المضمون وأضافت المتغيبة باختلاقها للواقعة لوجود خلافات مع زوجها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.