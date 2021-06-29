اختطاف 4 عمال بحلوان.. وخلافات مع شركة محمول السبب

نجحت جهود وزارة الداخلية، في كشف ملابسات واقعة اختطاف 4 عاملين بإحدى الشركات القائمة بأعمال الصيانة بالأبراج الخاصة بشركات المحمول بحلوان.

وتلقى قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا باختطاف 4 من العاملين بإحدى الشركات القائمة بأعمال الصيانة بالأبراج الخاصة بشركات المحمول حال استقلالهم السيارة الخاصة بجهة عملهم، وأن السيارة المُستولى عليها مزودة بجهاز تتبع وتبين تواجدها بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بالمكان المشار إليه، أمكن ضبط 3 أشخاص، وبصحبتهم المجني عليهم، والسيارة التابعة لجهة عملهم حال جلوسهم أمام إحدى المحلات بذات المنطقة.

خلافات مع شركة محمول

وبسؤال المجني عليهم، قرروا أنهم عقب انتهائهم من أعمال الصيانة بأحد الأبراج التابعة لشركة محمول كائنة بدائرة قسم شرطة 15مايو، وحال سيرهم بالسيارة بطريق الأوتوستراد، فوجئوا بقيام المتهمين باستيقافهم واستقلوا بصحبتهم السيارة عقب إخبارهم بوجود خلافات مالية بينهم وبين الشركة عملهم.

وأكد المجني عليهم أنهم ليسوا طرفا للخلاف، مشيرين إلى أن المتهمين اصطحبوهم إلى المنطقة محل الضبط، وطلبوا منهم الاتصال بالشركة عملهم وإخبارهم باختطافهم ومطالبتهم بدفع مبلغ مالي، مقابل إطلاق سراحهم وأضافوا بتوجههم صحبتهم دون مقاومة خشية منهم.

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.