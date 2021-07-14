أول تعليق من الفنان مجدي عبيد بعد إصابته بجلطة في القلب

أعلن الفنان مجدي عبيد، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تحسن حالته الصحية بعد تعرضه لجلطة في القلب.

ووجه «عبيد» الشكر لأعضاء النقابة وعلى رأسهم الفنان أشرف ذكي، قائلا: «تعبت يوم الثلاثاء ليلا 6 يوليو، واتصلت زوجتي بنقيب المهن التمثيلية لإبلاغه، فاتصل بكل المستشفيات ليوفر لي سريرا في العناية المركزة، وأيضا تواصلنا مع الفنانة نهال عنبر والفنان منير مكرم، وكانوا على اتصال دائم بزوجتي ونجلي لمتابعة حالتى أثناء البحث عن سرير بالمستشفى، حتى طلبت منى الفنانة نهال عنبر التوجه إلى استقبال قسم القسطرة والقلب بمستشفى مبرة مصر القديمة».

وأكد «عبيد» تلقيه العلاج على أكمل وجه، مشيدا بجهود اللجنة الطبية بنقابة المهن التمثيلية، والدكتور أشرف ذكي نقيب المهن التمثيلية، والفنانة نهال عنبر والفنان منير مكرم.

وكانت نجلاء عبدالسلام، زوجة الفنان مجدي عبيد، قد أعلنت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن زوجها في العناية المركزة، إثر إصابته بجلطة في القلب، قائلة: «اللهم أنت الشافي المعافي اشفي مجدي، أتمنى من كل الأصدقاء يدعوله، مجدي مازال في الرعاية المركزة، وبشكر كل الأصدقاء اللي وقفوا جنبي في الأزمة اللي احنا فيها حاليا».