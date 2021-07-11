تفاصيل 4 جلطات تعرض لهم الفنان مجدي عبيد في 3 سنوات

أزمات صحية عديدة، تعرض لها الفنان مجدي عبيد، خلال السنوات الماضية، كان آخرها تعرضه لجلطة في القلب ودخوله العناية المركزة، أمس، حسب ما أعلنت زوجته نجلاء عبدالسلام عبر حسابها على «فيس بوك» حيث كتبت قائلة «اللهم أنت الشافي المعافي اشفي مجدي، أتمنى من كل الأصدقاء يدعوله، مجدي مازال في الرعاية المركزة، وبشكر كل الأصدقاء اللي وقفوا جنبي في الأزمة اللي أحنا فيها حاليا».

تعرض مجدي عبيد لجلطة في المخ

في 1 نوفمبر 2020، أعلنت نجلاء عبدالسلام، إصابة زوجها الفنان مجدي عبيد لجلطة في المخ، حيث كتبت عبر حسابها على «فيس بوك» قائلة «اللهم أنت الشافي العافي، يارب اشفي زوجي مجدي وقومهولنا بالسلامة.. ادعوله يا جماعة عنده جلطة في المخ».

ليعلن بعدها ابنه نديم مجدي في 14 نوفمبر 2020، تعرض والده للمرة الثانية، لجلطة في المخ ووجوده في حالة خطرة، حيث كتب قائلا «قدر الله وما شاء فعل، بابا دخل العناية المركزة تاني، والزيارات ممنوعة».

وأضاف نجل الفنان: «بعتذر لحضراتكم جميعا على التقصير في الرد على كل المكالمات والرسايل، شكرا جزيلا على اهتمامكم ودعواتكم الصادقة، بابا للأسف عنده جلطة أخرى جديدة في نفس مكان جلطة الأسبوع الماضي بالمخيخ، وهو حاليا بالرعاية المركزة والزيارات ممنوعة تماما بأمر المستشفى حتى تتحسن الحالة».

مجدي عبيد: الجلطة سببت لي مشاكل في الصوت

وعقب تعافيه من الجلطات استضاف الفنان ادوارد ببرنامج «القاهرة اليوم»، مجدي عبيد، حيث قال «أنا عانيت من جلطات في المخ، ودي ثالث جلطة تعرضت لها على مدار 3 سنوات».

وأضاف «التأثير الذي تركته الجلطة في الكلام والصوت فقط، ولكنها لم تؤثر بفضل الله على الحركة». متابعا «هذه الأزمة أظهرت مدى حب الناس لي وارتباطي الكبير بأسرتي».