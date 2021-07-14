وكيل صحة الشرقية يتفقد الوحدات الصحية بمنيا القمح

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، عدداً من الوحدات الصحية بمنيا القمح، اليوم الأربعاء، لمتابعة انتظام سير العمل، وخدمات الرعاية الأولية المقدمة للمواطنين، ودراسة إمكانية إضافة خدمات طبية جديدة، وتطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية بها، حيث تفقد وحدة طب الأسرة بالتلين، ووحدة ملامس، في حضور النائب خالد مشهور، والنائب أحمد البنا، عضوي مجلس النواب، ومدير الإدارة الصحية بمنيا القمح.

وتفقد وكيل الوزارة الخدمات الطبية بالمبادرات الرئاسية لدعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ودعم صحة الأم والجنين، والكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والتطعيمات الروتينية، وخدمات طب الأسنان، وغيرها من خدمات الرعاية الأولية المقدمة للمواطنين، وقام بالتأكد من تواجد الفرق الطبية بأماكن العمل بالوحدات، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بخدمات الرعاية الأولية.

كما ناقش «مسعود» مع عضوي مجلس النواب، ومدير الإدارة الصحية تطوير الخدمات الطبية بهذه الوحدات، وإمكانية إضافة خدمات طبية تخصصية جديدة بوحدة ملامس، وفقاً للاحتياجات الطبية للمواطنين من أهالي القرية والقري المحيطة بها، ومؤشرات أداء العمل، وتردد المواطنين علي الوحدة، ودراسة إمكانية إحلال وتجديد وحدة طب الأسرة بالتلين، لخدمة المرضي والمواطنين بمركز منيا القمح.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية، في تصريحات له على هامش الجولة، أن الفرق الطبية المشاركة في تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لدعم صحة المرأة والفحص المبكر عن أورام الثدي، قامت بتقديم الخدمة الطبية وإجراء الفحوصات اللازمة لأكثر من 2 مليون و478 ألف سيدة بمحافظة الشرقية حتي الآن، وذلك بدعم من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية.