4 وظائف ممنوعة من الإجازة في عيد الأضحى بالإسكندرية.. تعرف عليها

مع إعلان مجلس الوزراء عن مواعيد إجازة عيد الأضحى المبارك التي تبدأ الاثنين 19 يوليو الجاري حتى 24 من ذات الشهر، هناك وظائف محرومة من إجازة العيد في مدينة الإسكندرية كون عملها هام وأساسي خلال فترة العيد، وأهمها 4 وظائف ممنوعة من الإجازة في عيد الأضحى بالإسكندرية.

وظائف ممنوعة من الإجازة في عيد الأضحى بالإسكندرية

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية عن إيقاف كافة الراحات والإجازات لكافة الكوادر الإشرافية والسائقين والعمال والملاحظين بشركة نهضة مصر لخدمات النظافة اعتبارا من يوم 15 يوليو 2021 حتى نهاية عيد الاضحي المبارك.

تشغيل جميع السيارات والمعدات التابعة لشركة نهضة مصر لخدمات النظافة على مدار 24 ساعة

وشدد محافظ الإسكندرية على تشغيل جميع السيارات والمعدات التابعة لشركة نهضة مصر لخدمات النظافة على مدار 24 ساعة بشكل يومي بواقع ورديتين كل وردية 12 ساعة، لافتا الى ضرورة تجهيز سيارات ورشة متنقلة غرب وشرق المدينة بهدف سرعة إنجاز وإصلاح أي أعطال محتمل حدوثها في معدات النظافة المتنقلة وذلك توفيرا للوقت ورفع كفاءة النظافة بشكل عام في المحافظة.

محافظ الإسكندرية يشدد على الاستعداد بشكل جيد في جميع القطاعات لاستقبال عيد الاضحي

هذا وأكد المحافظ على الاستعداد بشكل جيد في جميع القطاعات لاستقبال عيد الأضحي المبارك، موجها رؤساء الأحياء وشركة نهضة مصر لخدمات النظافة بتكثيف عملية رفع المخلفات من حول المساجد التي ستؤدي فيها صلاة العيد بجميع أحياء الاسكندرية والمحاور المؤدية لها، مع تنظيف صناديق القمامة بشكل دورى و مستمر.

ورديات نظافة طوال اليوم في الإسكندرية

وعلى الصعيد ذاته، وجه الشريف رؤساء الأحياء وشركة النظافة بضرورة تواجد ورديات نظافة طوال اليوم وتدعيم مسارات جمع القمامة من الشوارع الرئيسية والفرعية، مؤكدا رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المناطق بالمحافظة وخاصة المناطق الساحلية وتجهيز الشواطئ وتوفير صناديق قمامة كافية بكل شاطئ وغربلة الرمال، لكي تظهر بالمظهر اللائق أمام زوارها.