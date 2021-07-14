مجدي عبيد يغادر المستشفى بعد تركيب دعامات للقلب: «بقو 5 في عين العدو»

طمأن الفنان مجدي عبيد، محبيه، معلنا تماثله للشفاء، ومغادرة المستشفى اليوم الأربعاء، بعد 8 أيام قضاها في العناية المركزة إثر تدهور مفاجئ في حالته الصحية تطلب تركيب دعامات في القلب بشكل عاجل.

وقال «عبيد» في منشور عبر حسابه على «فيسبوك»: «أنا جييت نورت البيت والكنبة، بعد علاج وتظبيط لمدة 8 أيام في الرعاية المركزة، خرجت منها بتركيب 3 دعامات في القلب ليصبح مجموع الدعامات في القلب في عين العدو خمسة».

مجدي عبيد يشكر أشرف زكي: النقيب الإنسان

ووجه مجدي عبيد، الشكر إلى الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية: «تعبت يوم الثلاثاء بالليل 6 يوليو، وزوجتي اتصلت بنقيب المهن التمثيلية الدكتور الإنسان المفرط في إنسانيته، فاتصل بكل المستشفيات ليجد سريرا في العناية المركزة».

وتابع «عبيد»: «حينما لم يجد اتصل بالفنانة نهال عنبر، التي لم تغلق هاتفها هي والدكتور أشرف زكي حتى الساعات الأولى من صباح الأربعاء، حتى طلبت مني الفنانة نهال عنبر التوجه إلى مستشفى مبرة مصر القديمة، إلى استقبال قسم القسطرة والقلب، النقيب الإنسان أشرف زكي، الفنانة الإنسانة نهال عنبر، صديق العمر منير مكرم واللجنة الطبية بمجلس إدارة النقابة، الشكر كل الشكر على كل ما بذلتموه من جهد».

إصابة مجدي عبيد بجلطة في القلب

وكانت أعلنت نجلاء عبدالسلام زوجة الفنان مجدي عبيد، عبر حسابها على «فيس بوك»، تعرض زوجها لجلطة في القلب وتواجده في العناية المركزة، مطالبة الجمهور بالدعاء له.

ولم تكن تلك هي المرة الأولى التي يتعرض فيها الفنان لأزمة صحية، حيث سبق وكشفت زوجته في نوفمبر الماضي، عن إصابته بجلطة في المخ، حيث كتبت عبر حسابها على «فيس بوك»: «اللهم أنت الشافي العافي، يارب اشفي زوجي مجدي وقومهولنا بالسلامة.. ادعوله يا جماعة عنده جلطة في المخ».

ليعلن بعدها ابنه نديم مجدي في 14 نوفمبر 2020، تعرض والده للمرة الثانية، لجلطة في المخ وأن حالته خطرة.