محمد رشاد يشيد بمركز أورام الفيوم ويشد من أزر المرضى

زار الفنان محمد رشاد، صباح اليوم الأربعاء، مركز أورام الفيوم، في أول مرة يزور بها المحافظة، وكان في استقباله مدير المستشفى، ورئيس مجلس أمناء المستشفى، لمصاحبته في الجولة التفقدية التي بدأت بشرح من مدير المستشفى لطبيعة العمل داخله، وسط ترحيب من المرضى الذين حرصوا على التقاط صور معه، بعد أن أدى بعض أغنياته لشد أزرهم.

محمد رشاد يشيد بالصرح الطبي لمبنى مركز أورام الفيوم

وأعرب محمد رشاد، في تصريحات صحفية، عن سعادته البالغة، بوجود هذا الصرح الطبي الكبير في محافظة الفيوم، لخدمة أهالي محافظة الفيوم ومحافظات شمال الصعيد، كما أشاد بالمجهود المبذول من مجلس الإدارة والعاملين بمركز الأورام، من أطباء وموظفين، والانجازات التي تحققت داخل المركز، من تشغيل العيادات الخارجية، ووحدة العلاج الكيماوي، ووحدة حرق أورام الكبد، والأشعة التشخيصية الماموجرام، والأشعة المقطعية، ووحدة العلاج الإشعاعي، وحدة قياس كثافة العظام.

وأبدى محمد رشاد، إعجابه الشديد بالتطور الكبير الذي يحرص عليه مجلس الإدارة والعاملين بمركز الأورام، وذلك من خلال استكمال الدور الرابع، الذي بدء المركز في إنشائه، ويشمل وحدات جراحة مناظير الجهاز الهضمي، والمسالك البولية، والإشعة التداخلية.

محمد رشاد يطالب الفنانين بدعم مركز أورام الفيوم

وناشد محمد رشاد، زملائه الفنانين، بزيارة ودعم مركز أورام الفيوم، لمساعدة أهالي محافظات شمال الصعيد، وتقديم الدعم النفسي والمعنوي لمرضى الأورام، لاستكمال هذا الصرح الطبي الكبير، الذي يخدم أهالي محافظات شمال الصعيد.

وفي ختام الزيارة، تقدم مجلس إدارة مركز أورام الفيوم بالشكر للمطرب محمد رشاد، على زيارته ودعمه لأهالي الفيوم وشمال الصعيد، وأهدى له درع مركز الأورام، تقديرا لدعمة وزيارته لمركز أورام الفيوم.