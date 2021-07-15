حظك اليوم برج الأسد الخميس 15-7-2021 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن مولود برج الأسد أنّه لا يستطيع أن يعيش بلا حب، رغم الخيبات الكثيرة التي قد يمرّ بها، فهو يظهر حبّه علنًا ولا يخجل من إعلانه، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الأسد 15-7-2021 على الصعيد المهني

القمر ونبتون متنافران في منزلي المال وعليك أن تراجع خطواتك العملية، وتدرس جيدا حالتك المادية قبل اتخاذ أي قرار.

حظك اليوم برج الأسد 15-7-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس في برجك تعدك بمشاعر حلوة وطاقة وأوقات ممتعة.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة هبة مجدي، ويوافق تاريخ ميلادها 28 يوليو.