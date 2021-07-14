حالة ابنة صاحب واقعة قطار منوف: «منعزلة ونفسيتها وحشة»

كشف أحمد رشاد، شقيق محمد رشاد، صاحب واقعة قطار منوف، عن حالة الطفلة ابنة شقيقه، والتي ظهرت في فيديو واقعة كمسري منوف، في حالة صراخ وخوف بعد الاعتداء على والدها بسبب عدم قدرته على دفع غرامة تذكرة قطار منوف، موضحا أن الطفلة حالتها النفسية سيئة جدا بعدما حدث في القطار.

حالة الطفلة النفسية سيئة

وقال «رشاد»، في تصريحات لـ«الوطن»، إن واقعة قطار منوف تسبب في دخول ابنة شقيقه في حالة من العزلة والانطواء الشديدين بسبب الواقعة والاعتداء على والدها، «البنت منعزلة في غرفتها بنسبة 90% وحالتها النفسية سيئة».

أب وثلاثة بنات

وأوضح أن شقيقه خرج إلى العمل بالأمس، بعد واقعة قطار منوف حيث يعمل في إحدى الشركات الخاصة بالقاهرة، ويربي بناته الثلاثة بعد وفاة زوجته، موضحا أنه اضطر للزواج من أخرى لمساعدته في تربية بناته، ومساعدة والدته الكبيرة في السن.

ونفى أحمد رشاد، شقيق «محمد» صاحب واقعة قطار منوف، والتي أثارت الجدل على مدار الساعات الماضية، أن يكون شقيقه تقدم ببلاغ ضد كمسري قطار منوف، مؤكدا أن شقيقه لم يفكر في الموضوع «أخويا غلبان ومش بتاع مشاكل، وأكيد مش بيفكر في أذى حد، وإحنا عايزين أبسط حقوقه».

وتابع، لم يتواصل مع شقيقي أحد من الأجهزة الأمنية بخصوص الواقعة حتى الآن أو مسؤولين في وزارة النقل والمواصلات، مؤكدا أن شقيقه تفاجئ بانتشار الواقعة بهذا الشكل على مواقع التواصل الاجتماعي.

تحقيقات في واقعة قطار منوف

وسادت حالة من الغضب والجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول فيديو لواقعة اعتداء كمسري على مواطن في قطار منوف لعدم دفع غرامة التذكرة، وتبع حالة الغضب تحركات سريعة من قبل قيادات وزارة النقل والمواصلات وهيئة السكة الحديد الذين أطلقوا تحقيقات في واقعة قطار المنوفية لمعرفة كواليس ما حدث في القطار.