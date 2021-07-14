أحمد عز يعلق على «نمبر وان»: ولا فارق معايا

تعيش السينما المصرية خلال الفترة الراهنة في ظل زيادة نسب الإشغال لـ 70%، حالة من الانتعاش، وذلك بعد الركود الذي سببته جائحة كورونا نتيجة توقف تصوير العديد من الأفلام، وتأجيل عرض الأفلام التي جرى تنفيذها بالفعل، وبدأت الانتعاشة مع طرح السينما فيلم «العازف..عودة يونس» للفنان أحمد عز.

أحمد عز وكريم عبد العزيز فى السينمات

وفى لقاء خاص مع الفنان أحمد عز، توجهت«الوطن» له بسؤال حول المنافسة فى السينما، ومن سيحصد لقب «نمبر وان» هو أم كريم عبد العزيز؟ بفيلمه الجديد «البعض لا يذهب للمأذون مرتين».

قال«عز» في تصريحات خاصة لـ «الوطن» إن تلك الأمور لا تفرق معه ولا مع الفنان كريم عبد العزيز: « والله يارب يكرمه ونعمل أفلام تعجب الناس، إنما لا أنا ولا كريم بنفكر فى الأفكار دي ولا بتيجى على بالنا أساسا»، مضيفًا أنه وكريم عبد العزيز ينفذان خلال هذه الفترة فيلم (كيرة والجن)، «من أمتع الكواليس التى شاركت فيها».

وطالب«عز» بأن يتوقف الجميع عن فكرة رقم واحد، قائلا:«عايزين نبطل فكرة إن أنا ومن بعدي الطوفان، مفيش حاجة اسمها كدا أنا هعمل فيلم حلو السنادي، وانت هتعمل فيلم حلو السنة الجاية، وممكن أنا أبقي أقل شوية فاجتهد علشان أبقي أحسن».

وتابع: «عايزين نهدى شوية ودى من الحاجات اللى اخترعتها السوشيال ميديا الجديدة، فكرة أنا أحسن واحد بحلق دقني أنا أحسن واحد بسرح شعري، حاجات مينفعش تتعمل وتطلع من رجالة، للأسف عايزين نفكر أحسن من كدا شوية».

وأردف: « أنا اتربيت وعاشرت أساتذة كبار زي أستاذ أحمد ذكي وأستاذ محمود عبد العزيز الله يرحمه، وشوفت الناس دي بتشتغل ازاى واشتغلت مع أستاذ نور الشريف ومحمود حميدة، دا فن افهموا الفن مفيهوش أنا الأول ومن بعدى الطوفان».

وأكد الفنان أحمد عز، أن جيل الأساتذة عمر الشريف ورشدى أباظة وغيرهم لم يكن لديهم فكرة التصنيف، لذا فنحن نحبهم، مشيرًا إلى أنهم من حببوه فى السينما، قائلا: «دخلت السينما علشان أعمل أفلام كويسة، وبس دا الفكر مش أبعد من كدا نهدى بس شوية».

يذكر أن «فيلم العارف..عودة يونس» من بطولة أحمد عز ومحمود حميدة وأحمد فهمى وكارمن بصيبص وأحمد خالد صالح، وعدد آخر من الفنانين، ومن تاليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد علاء الديب.