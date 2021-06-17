أعلن القائمون على فيلم أحمد عز الجديد موعد عرض فيلم العارف، بطولة أحمد فهمي وأحمد عز، الذى تدور فكرته حول الهاكرز، واختراق وسائل الاتصالات والتكنولوجيا الحديثة، الذى يتوقع له أن يكون فيلم عام 2021.

موعد عرض فيلم العارف بطولة أحمد فهمي وأحمد عز 14 يوليو

موعد عرض فيلم العارف بطولة أحمد فهمي وأحمد عز، سيكون 14 يوليو، بكل دور العرض المصرية، وهو يتضمن عدد كبير من مشاهد الأكشن التي يقوم بها الفنان أحمد عز والفنان أحمد فهمي والفنانة كارمن بصيبص والفنان محمود حميدة.

فيلم «العارف» يعد الأضخم إنتاجا في السينما المصرية، وهو أول فيلم مصري يتم تصويره بين 4 دول هي «مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا»، إضافة إلى استعانة الشركة المنتجة بأربعة مصممين عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة، وتم الانتهاء من تصوير آخر مشاهده الشهر الماضي.

كان الفيلم، تأخر تصويره الى ان استلمت شركة سينرجي وقدمت على اعلى مستوى.

الفنان أحمد فهمي، كان قد اثار دعاية قوية للفيلم حين ما زعم قبل طرح برومو الفلم ان صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قد سرقته من هاكرز، إلا أنه تبين فيما بعد، أنّ الصفحة لم تتعرض للسرقة، بينما جاء ذلك في ضوء الحملة التسويقية للفيلم.

وقال محمود حميدة عن طرح الفيلم عبر صفحته الرسمية: «الهاكر مش بس يقدر يخترق خصوصيتك.. ده قادر يفهم كل طباعك وده اللي بيخليه أقوى تهديد في العالم».

موعد عرض فيلم العارف بطولة احمد فهمي واحمد عز: يجمعهم بمحمود حميدة