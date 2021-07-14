مصر للطيران تُسيّر 240 رحلة خلال إجازة عيد الأضحى إلى المدن السياحية المصرية

قال الطيار عمرو أبو العينين، رئيس القابضة لمصر للطيران، إن الشركة قررت تشغيل 240 رحلة جوية إلى كل من شرم الشيخ، الغردقة، الأقصر، أسوان ومرسى علم، لنقل المصريين والسائحين الراغبين في قضاء الأعياد في مناطق الجذب السياحي بجمهورية مصر العربية، موضحا أن ذلك يأتى في إطار توجيهات وزير الطيران المدني الطيار محمد منار، نحو الاستمرار في دعم وتنشيط حركة السياحة الداخلية للاستمتاع بمعالم مصر السياحية وزيارة مقاصدها الأثرية خاصة خلال فترة عيد الأضحي المبارك، وذلك في الفترة من 15 يوليو وحتي 25 يوليو 2021، وذلك مع التزام تام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا في جميع مراحل السفر وعلى متن طائرات الشركة.

وأضاف أبو العينين، أنه تقرر تثبيت أسعار تذاكر الطيران للمصريين والأجانب بسعر موحد شامل الضرائب للذهاب والعودة، لجذب كافة شرائح المجتمع من القاهرة إلى شرم الشيخ والغردقة والأقصر بسعر موحد 2150 جنيها، وأسوان ومرسي علم بسعر موحد 2450 جنيها.