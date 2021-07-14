تعرف على موعد صرف معاش «تكافل وكرامة»

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن موعد صرف معاش «تكافل وكرامة» لنحو3.8 ملايين مواطن، على أن يجرى الصرف بدءًا بالمستفيدين من برنامج «كرامة» البالغ عددهم أكثر من مليون و256 ألف مواطن، غدًا الخميس، يليه صرف مستفيدى «تكافل» البالغ عددهم أكثر من 2 مليون و113 ألف مواطن، بداية الأسبوع القادم.

وتمنح الوزارة معاش«كرامة» لذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، والمرأة المعيلة، بينما «تكافل» للأسرذات المستوى المعيشي الضعيف، وليس لديها أملاك أو حيازات، بشرط أن تكون الأسرة لديها أطفال من سن يوم حتى 18 سنة.

معايير القبول بـ «تكافل وكرامة»

تزامنًا مع موعد صرف معاش «تكافل وكرامة»، وضعت وزارة التضامن الاجتماعي، عدة معايير للقبول ببرنامج «تكافل وكرامة»، منها استيفاء بيانات التقدم للبرنامج، وأن تكون حالة الأسر أو الأفراد المتقدمة تحت خط الفقر، بناء على المعادلة الإحصائية المقررة.

واشترطت «التضامن» للقبول ببرنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، ألا يكون الزوج أو الزوجة أو المسن أو العاجز يعمل بالحكومة أو القطاع العام أو بالقطاع الخاص بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه، أو أن يتقاضى معاش تأميني أو مساعدة ضمانية.

من جانبه، قال ياسر عبدالسلام مدير العمليات الميدانية لبرنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»، لـ«الوطن» إنه سيجرى إضافة 100 ألف يتيم بالتنسيق مع الجمعيات إلى برنامج «تكافل وكرامة»، خلال يوليو الحالي، إلى جانب إضافة 70 ألف طالب جامعي لبرنامج «تكافل»، ليحصل كل طالب على مبلغ يتراوح من 250 وحتى 300 جنيه.

مستندات التقديم على تكافل وكرامة

وناشدت التضامن على ضرورة تقديم المستندات من خلال التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم كما يلي:

- صورة شهادة وفاة الزوج للأرامل.

- صورة إقرار الوصاية للأيتام.

- صور بطاقة الرقم القومي سارية وعلى العنوان الحالي للأفراد 18 سنة فأكثر.

- صور قسيمة الزواج.

- صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة للأفراد أقل من 18 سنة.

- صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجلا عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

- قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعيا.