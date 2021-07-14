غدا.. بدء صرف مساعدات «تكافل وكرامة»

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، غدا، الخميس الموافق 15 يوليو 2021، صرف مساعدات برنامج «تكافل وكرامة»، عن شهر يوليو 2021، لنحو 3.8 مواطنا، حيث يتم بدء الصرف للمستفيدين من برنامج «كرامة» البالغ عددهم مليونا و256 ألفا و564 مواطنا، والذي يتاح لذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، والمرأة المعيلة، فيما سيتم صرف الدعم لـ2 مليون و113 ألفا و171 مواطنا، من «تكافل» بداية الأسبوع المقبل.

3 ملايين من المقبولين ببرنامج «تكافل وكرامة»لديهم تأمين صحي

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، فى تقرير لها، أن هناك نحو 3 ملايين و623 ألفًا و818 فردًا من المقبولين ببرنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» لديهم تأمين صحي، مشيرة إلى أنَّ عدد الأفراد المستفيدة 11 مليونًا و869 ألفًا و619 فردًا، بينما يصل عدد الأسر المستفيدة نحو 3 ملايين و369 ألفًا و735 فردًا.

واشترطت وزارة التضامن أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج «تكافل»، لديها أبناء من حديثي الولادة حتي سن 18عامًا، و أن يكونوا ملحقين بمراحل التعليم المختلفة.

من جهته، قال ياسر عبدالسلام، مدير العمليات الميدانية لبرنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»، لـ«الوطن» إنه سيتم إضافة 100 ألف يتيم بالتنسيق مع الجمعيات إلى برنامج «تكافل وكرامة»، خلال يوليو الحالي، إلى جانب اضافة 70 ألف طالب جامعي لبرنامج «تكافل»، ليحصل كل طالب على مبلغ يتراوح من 250 وحتى 300 جنيه.

وأشارت وزارة التضامن الاجتماعى، على موقعها الرسمى ، أن هناك عدة عوامل تتسبب في ايقاف دعم تكافل وكرامة منها امتلاك وحيازة أرض زراعية أكبر من فدان، وامتلاك عقارات غير محل السكن بغرض الاستثمار، وامتلاك جرار زراعي أو سيارة أجرة أو نقل أو سيارة ملاكي موديل صنع بعد عام 2000، امتلاك 3 رؤوس ماشية أو أكثر من أجل التجارة.