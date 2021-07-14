استشاري نفسي: لا يوجد سبب علمي لمن لديهم فوبيا من الجبنة والزيتون

قال الدكتور عادل مرعي، أخصائي الصحة النفسية والعصبية بالولايات المتحدة الأمريكية، إن أنواع الفوبيا تختلف حيث يخاف البعض من الدم، والبعض من الطائرات والأماكن المرتفعة، وآخرون يخافون من الأماكن الضيقة ولكن هناك فوبيا أخرى غريبة حيث يخاف فيها الشخص من الجبن والزيتون، لكن لا يوجد سبب علمي لذلك.

التوأم والإصابة بالفوبيا بحسب دراسات حديثة

وأضاف «مرعي» خلال مداخلة عبر برنامج زوم في برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على فضائية « DMC» وتقدمه الإعلامية سالي شاهين والإعلامية نهى عبد العزيز، اليوم الأربعاء، أن هناك دراسة حديث أثبتت أن التوأم قد يصاب بنفس الفوبيا بنسبة 39%، وبنسبة 30 % بفوبيا مختلفة.

الفوبيا شيء مكتسب وليس جينيًا.. تحدث للإنسان أثناء ممارسة حياته

وأوضح أخصائي الصحة النفسية والعصبية بالولايات المتحدة الأمريكية، أنه يرجح أن تكون الفوبيا أمرا مكتسبا وليس جينيا، مشيرا إلى أن الشخص يصاب بالفوبيا من خلال تعرضه لبعض الأشياء أثناء ممارسة حياته اليومية.

فوبيا من التين وبذر البطيخ.. لا يوجد لها سبب علمي

وأكد أخصائي الصحة النفسية والعصبية بالولايات المتحدة الأمريكية، أن هناك أشخاصا لديهم فوبيا من بذر البطيخ أو التين البرشومي، وهذه الأشياء لا يوجد سبب علمي لها لكن الشخص يشعر بالنفور من هذه الأشياء ولا يحب أن يراها أو يتعرض لها.