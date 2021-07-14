«التموين»: صرف 75% من إجمالي مقررات السلع لشهر يوليو

أكدت مصادر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، استمرار عملية صرف المقررات التموينية المستحقة للمواطنين الحاملين للبطاقات التموينية، والتي بدأت من شهر يوليو الجاري، وتستمر حتى نهاية الشهر، قائلًا إنه جرى صرف مايقرب من 75% للمواطنين حاملي البطاقات التموينية، في النصف الأول من الشهر الجاري.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن جميع المواطنين صرفوا مستحقاتهم بشكل كامل، موضحًا أنه لم يتبق سوى عدد قليل من إجمالي المواطنين ممن لهم حق الصرف، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد المواطنين المستحقين للبطاقات التموينية يبلغ 64 مليون مواطن مصري، يصرفون الدعم التمويني كل شهر من إجمالي 38 ألف منفذ، من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين ومنافذ جمعيتي.

وتبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية في صرف المقررات التموينية في الأول من كل شهر، وتستمر عمليات الصرف حتى نهاية الشهر نفسه، ويتواجد مخزون استراتيجي هائل لدى مخازن الشركة القابضة للسلع الغذائية، ويتوافر فيه كل السلع المدرجة على البطاقة التموينية والتي تصل إلى 28 سلعة.

وتضخ وزارة التموين شهريا عدد 28 سلعة غذائية، من خلال الشركة القابضة للسلع الغذائية، والتي يتبع لها الشركة العامة للجملة والشركة المصرية للجملة.

ويتجه أصحاب منافذ الصرف يوميًا إلى مخازن الشركة القابضة للأغذية، والتي تنتشر في جميع المحافظات ويصل عدد إلى 1500 مخزن لصرف السلع المقررة لهم.

وتزامنًا مع قرب حلول عيد الأضحى المبار 2021، أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المخزون الاستراتيجي من مخزون اللحوم بمصر كافي لمدة تزيد عن عامين.

ونوه المصليحي، إلى ثبات سعر اللحوم أثناء بيعها من منافذ التموين دون زيادتها خلال العيد، ويباع كيلو اللحمة المستورد 65 جنيه، وكيلو اللحمة السوداني 85 جنيه، وكيلو لحمة الضأن المبرد يصل لـ95 جنيه.