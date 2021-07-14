«التموين»: أسعار اللحوم في عيد الأضحى لن تزيد جنيها عن السنة الماضية

قال عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية في وزارة التموين، إن الوزارة تعمل على قدم وساق لتوفير اللحوم لأن عيد الأضحى في مصر يعرف بأنه «عيد اللحمة»، كما أنها تُباع بأسعار مناسبة، مشيرًا إلى وجود اجتماعات كثيرة في الوزارة لضخ اللحوم وزيادة المعروض منها، لأن الوزارة طرحت كميات متعددة تناسب ذوق كل مواطن مصري، موضحًا أن هناك رضا من المواطن المصري، لأن الأسعار لن تزيد جنيهًا عن السنة الماضية.

وأضاف «خليل»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم»، المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، الأربعاء، أن الوزارة ضخت 8 آلاف ذبيحة من اللحوم السودانية مختومة بمعدل 300 ذبيحة يوميًا بسعر 85 جنيها للكيلوجرام، وضخ 10 آلاف رأس لحوم مبردة ضاني سودانية، بسعر 95 جنيهًا للكيلوجرام، وضخ كميات كبيرة من اللحوم البلدي بسعر 125 جنيهًا للكيلو، وضخ كميات كبيرة من اللحوم البرازيلي يتراوح سعرها من 65 جنيهًا إلى 85 جنيها للكيلوجرام، وسعر كيلو الدواجن 37 جنيها.

وتابع رئيس قطاع التجارة الداخلية في وزارة التموين أن كل هذه الأصناف موجودة في كل فروع الشركة القابضة من خلال 1259 منفذًا تغطي كل أنحاء الجمهورية، مشيرًا إلى أن كل المعارض تبيع بنفس الأسعار، وهناك إقبال شديد على منافذ المجمعات الاستهلاكية.

ووجه رسالة إلى الشعب المصري، قائلا: «الكميات متوافرة بشكل كبير، ونعرف أن الاستهلاك كبير خلال أيام العيد، ووضعنا خطة لتوفير اللحوم لكم، إضافة إلى ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية، مثل السكر والأرز والمكرونة والدقيق، والمسلى الطبيعي، والزبدة والصلصة والرقاق، والفاكهة والخضار بأسعار أقل من مثيلاتها في السوق بنسبة 20% إلى 25%، وهناك سيارات متنقلة تجوب شوارع مصر، ويجب عليكم الالتزام بالإجراءات الاحترازية ولا تقلقوا السلع متوفرة».