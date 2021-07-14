مؤلف أغنية «بحبك» عن تامر حسني: أضاف لمسته للكتابة وتعامله بسيط

تصدرت أغنية «بحبك» للفنان تامر حسني، موقع يوتيوب، عقب طرحها ضمن أغاني فيلمه الجديد «مش أنا»، والذي حقق إرادات ضخمة في مصر والوطن العربي، برغم جائحة كورونا، وعمل السينمات بأعداد محددة، خوفًا من تفشي الفيروس المستجد.

ولاقت أغنية «بحبك» لـ«نجم الجيل» تامر حسني، نجاحًا كبيرًا من الساعات الأولى لطرحها على موقع «يوتيوب»، مساء الاثنين أول أمس، وهى من كلمات محمد محسن، وألحان محمد سراج، وتوزيع توما.

مؤلف الأغنية: تامر حسني لا يلتفت للأسماء الكبيرة

«حظنا الحلو إن الأغنية كانت مع تامر حسني»، بهذه الكلمات عبر محمد محسن، مؤلف أغنية «بحبك» عن التعامل مع «نجم الجيل»، لافتًا إلى أنه يعطي الفرصة للشباب الجدد، دون الالتفات إلى أهمية الأسماء الكبيرة في حصوله على الأغاني، موضحًا أن الأهم لديه هو العمل الجيد.

مراحل تطور أغنية «بحبك»

وعن فكرة أغنية «بحبك» تحدث «محسن» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنها جاءت في البداية من خلال لحن صديقه محمد سراج، مضيفًا أنه كتب الأغنية، ووزعها توما، والذي بدوره عرضها على تامر حسني، ولاقت إعجابه، لافتًا إلى أن ذلك كان في 2019، قبل تصوير فيلم «مش أنا»، وكان من المفترض أن يطرحها «نجم الجيل» في عيد الحب، إلا أنه قرر بعدها أن تكون داخل فيلمه الجديد.

مشاركة تامر حسني في كتابة الأغنية

«حسيت إني بحب فيها»، بهذه الكلمات عبر تامر حسني، عن كلمات الأغنية، بحسب حديث مؤلفها محمد محسن، لافتًا إلى أن اسم «بحبك» لم يكن الأول للأغنية، لأنها كانت في البداية «تعالي هنا» و«فيكي»، إلا أن «نجم الجيل» استقر على الاسم الأخير، مضيفًا أنه وضع بصمته على كلمات الأغنية في جملة «شكلك حلو أوي في حضني»، ورفض أن يكتب اسمه عليها: «مرضيش يحط اسمه وناس تانية بتعمل كدة».

وتحدث الشاعر الشاب، عن التعامل مع تامر حسني، قائلًا إنه مثلما يراه الجمهور على شاشات التليفزيون، بنفس التواضع والبساطة وخفة الدم، وعلى الرغم أنه هو التعامل الأول بينهما و في بداية طريقة في الكتابة، إلا أن التعامل مع «نجم الجيل» كان بسيطًا وسهلا، مقدمًا الشكر إلى الجمهور على إعجابهم وتعليقاتهم على الأغنية.