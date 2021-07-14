«مصر الخير»: صك الأضحية بـ3500 جنيه ونستهدف توصيل اللحوم لمليوني مستحق

قالت مروة أسامة نائب المدير العام لأرض الخير التابعة لمؤسسة «مصر الخير»، إن المؤسسة تطبق صك الخير منذ عام 2009، لافتة إلى أن المواشي تجري تربيتها في المزارع الخاصة بالمؤسسة ووزارة الزراعة، حيث يشرف عليها فريق طبي بيطري، طوال فترة إعداده حتى يكون صالحا للذبح.

وأضافت «أسامة» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على فضائية «DMC» وتقدمه الإعلاميتان سالي شاهين ونهى عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، أن المؤسسة تعمل طوال اليوم خاصة ضمن المشروع القومي للبتلو، ولكن تجري زيادة الضخ في عيد الأضحى، حيث يجري تقديم أضاحي وزنها أكبر وهي بلدي 100% وتكون ذات جودة عالية وربما تكون أفضل من اللحوم الموجودة عند الجزارين لأنها تحصل على علف جيد.

وأكدت نائب المدير العام لأرض الخير، أن صك الأضحية سعره هذا العام 3500 جنيه، وهذا يوفر للمتبرع الواحد 27 كيلو من لحم الأضحية، وهو يساوي سُبع العجل، مشيرة إلى أنه يجري توزيع الأضاحي على المستحقين الذين يتواجدون في أماكن يصعب على الأفراد الوصول إليها.

وأشارت إلى أن الهدف الأساسي للمؤسسة هو تنمية الإنسان، مبينة أن سعر الصك يعد الأرخض في ظل هدف المؤسسة الوصول إلى مليوني مستحق في عيد الأضحى، كما أن المؤسسة تدعم أصحاب الأضاحي وتدعم مستحقي الحصول على الأضاحي.