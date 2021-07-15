استعدادات عيد الأضحى في المنيا.. إلغاء الإجازات وفحص المعديات وفتح المجازر

استعدادات عيد الأضحى في المنيا.. إلغاء الإجازات وفحص المعديات وفتح المجازر
كتب:
اسلام فهمي
09:18 ص | الخميس 15 يوليو 2021
محافظ المنيا يناقش استعدادات عيد الاضحي
أعلنت محافظة المنيا عن وضع خطة متكاملة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، استعدادا لعيد الأضحى المبارك، شملت استمرار عمل غرفة العمليات على مدار الـ24 ساعة بالوحدات المحلية والقروية، وإدارات الخدمات التابعة لها خلال فترة العيد، وربطها مع غرفة عمليات المحافظة، والإبلاغ عن أي أحداث قد تقع على وجه السرعة، كما تم إلغاء إجازات قيادات الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، ووكلاء الوزارات ومديري المديريات، ورفع درجة الاستعداد القصوى للمستشفيات ومرفق الإسعاف وتم التأكيد على توافر الأدوية وتواجد الأطقم الطبية، كما تم التنسيق مع مديرية أمن المنيا وإدارة المرور للمتابعة المستمرة والمشددة لمواقف السيارات بمراكز ومدن المحافظة، النقل العام، السرفيس، نقل الركاب، الأجرة، لعدم استغلال المواطنين.
تطبيق الإجراءات الوقائية خلال عيد الأضحى
وشارك اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، في اجتماع مجلس المحافظين، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وبحضور نائبه الدكتور محمد أبوزيد، لمتابعة الموقف العام بالمحافظة، والاطمئنان على الاستعدادات الخاصة باستقبال عيد الأضحى المبارك، وكذلك استقرار الأوضاع الصحية بالمحافظة، وتوافر المستلزمات الطبية والوقائية ومتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية.
وطمأن محافظ المنيا، رئيس مجلس الوزراء، على الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بعيد الأضحى المبارك، مقدما التهنئة للشعب المصري بصفة عامة ولأهالي محافظة المنيا على وجه الخصوص، معربا عن خالص أمنياته بأن يحفظ الله مصر من كل مكروه وسوء، تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي.
المرور على المعديات والمراسي
وأكد المحافظ أنه تم تفعيل لجنة مشتركة من الوحدات المحلية وشرطة المسطحات والموارد المائية والري، للمرور على كافة المراسي والتأكد من سلامة المعديات أثناء فترة عيد الأضحى، كما تم التشديد على الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرية الأمن لتطبيق نسب التواجد المقررة بالحدائق والمتنزهات العامة، بنسبة لا تتجاوز 70% تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء.
صلاة عيد الأضحى في المساجد الكبرى
وأضاف المحافظ، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى لأجهزة التموين والزراعة، والتأكيد على توافر المقررات التموينية وكافة السلع الغذائية والمواد البترولية خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك، وتنفيذ ضوابط وزارة الأوقاف بشأن إقامة صلاة العيد في المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة فقط، مع مراعاة جميع الضوابط والإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.
38 مجزرا لذبح الأضاحي
واستعرض «القاضي» موقف جاهزية المجازر الحكومية، حيث يوجد 38 مجزرا بالمحافظة تعمل بكفاءة، ويجري المتابعة مع الطب البيطري لتنفيذ التعليمات الخاصة بمنع الذبح نهائيا في الشوارع وخارج المجازر الحكومية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، حيث سيجري استقبال جميع الأضاحي بالمجازر بالمجان، كما تم توفير 60 رأس ماشية من خلال جمعية الأورمان لذبحهم وتوزيعهم على الأسر الأكثر احتياجا بالمحافظة.
وتناول محافظ المنيا خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمراكز المحافظة الخمس المستهدفة، والموقف العام لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.