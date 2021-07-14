«اكتئاب ما بعد الحمل».. تحليل سلوك قاتلة طفلتها في خزان مياه

جريمة تخطت بشاعتها مشاعر الإنسانية، لسيدة تدعى «سارة. إ. ع»، ثلاثينية العمر، من البحيرة، أزهقت روح طفلتها حديثة الولادة بأيديها، بعد أن تخلصت من ذات الـ14 يومًا، وألقتها في خزان المياه المتواجد أعلى المنزل، إرضاءً لزوجها الذي كان يرغب في إنجاب ولد، وليس فتاة، وادعت بعدها أن الوفاة طبيعية.

هندي: سلوك العنف متواجد في البناء النفسي للبعض

ويوضح الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، هذه الجريمة قائلًا: «إن سلوك العنف متواجد في البناء النفسي عند البعض، ويساعد الجهل على خروجه، والذي يجعل عدد من الناس يعتقدون أن البنت وجودها في الحياة قد يجلب العار لأهلها، وآخرين يرغبون في الأولاد كعائل اقتصادي، وعندما تأتي البنت بدلا منه يستشعرون أنه سيحملهم فوق طاقتهم، فضلا عن عدم التربية على احترام المرأة».

عوامل تتسبب في ارتكاب الجرائم الشنيعة

وأضاف «هندي» في حديثه لـ«الوطن»، أن ضعف الوازع الديني، والخوف الشديد من الزوج، والذي قد يكون بالنسبة لها هو المنزل، عملا بالمثل الشعبي «ضل راجل ولا ضل حيطة» ضمن أسباب ارتكاب هذه النوعية من الجرائم، فضلا عن كون الزوج الحماية والعائل الاقتصادي بالنسبة لها، ما جعل الخوف الشديد دفعها لارتكاب مثل هذا السلوك، وكذلك قد يكون ليس لها أهل أو أقارب، فلذلك يكون اعتقادها أن بديلها سيكون الشارع إذا انقلب عليها الزوج.

أسباب «اكتئاب ما بعد الحمل»

وأشار استشاري الصحة النفسية، إلى أن هناك احتمالية أن تكون شخصية الأم سادية، سولكها عدواني، تتمتع بتعذيب الآخرين، وهى صفات شخص يتمتع بآلام وصراخ المحيطين حتى ولو كان الابن، فضلا عن احتمالية أن تكون أصيبت باكتئاب ما بعد الحمل، وهو مرض نفسي يحدث خلال أول أسبوعين من الحمل، ويكون سببه أن الجنين جنسه ونوعه على غير رغبة أحد الوالدين، ما ينتج عنه شعور بالذنب لدى الأم، ويعزز رغبتها في التخلص من ذلك الشعور أن تلجأ إلى قتل الجنين، لافتًا إلى أن ذلك الاكتئاب يصيب كثير من السيدات.

تفاصيل الواقعة

ووقعت الجريمة في قرية زاوية سالم التابعة لمركز أبو المطامير بالبحيرة، بعد أن اشتبهت الأجهزة الأمنية في وجود شبهة جنائية في وفاة الطفلة حديثة الولادة، بعد أن ادعت والدتها أن الوفاة طبيعية، ليُكتشف خلال التحقيقات أن الأم تخلصت منها، عن طريق إلقائها حية في خزان المياه أعلى المنزل، بعد 14 يومًا من إنجابها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الجريمة؛ بسبب غضب زوجها من إنجابها فتاة، لرغبته في ولد.