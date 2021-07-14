عودة «وأد البنات».. «سارة» تقتل طفلتها الرضيعة: «جوزي عايز ولد»

جعلت «سارة» السيدة الثلاثينية رغبة زوجها بإنجاب ولد فوق كل كل اعتبار، وأقدمت على ارتكاب جريمة بشعة، بعدما أزهقت روح طفلتها عقب ولادتها بأسبوعين، بعدما غضب زوجها من «خِلفة» البنات، وأبدى رغبته في إنجاب ولد يحمل اسمه، وهو ما دفعها لارتكاب جريمتها النكراء، حيث تخلصت من طفلتها الرضيعة بعد ولادتها بنحو 14 يوما، بإلقائها حية بخزان مياه أعلى المنزل، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، ثم أخرجتها وادعت وفاتها بشكل طبيعي.

بلاغ للنيابة العامة

تلقى المستشار أحمد عتمان، رئيس نيابة أبو المطامير، بلاغا من مفتش الصحة بالإدارة الصحية بمدينة أبو المطامير، يقر فيه اشتباهه في حالة وفاة طفلة حديثة الولادة، وأفاد بأن دفن الطفلة جرى منذ ثلاثة أيام بقرية زاوية سالم التابعة لمركز أبو المطامير.

استخراج جثة الطفلة وتشريحها

وأمر المستشار عبد الحق بصيلة، رئيس النيابة الكلية لنيابات وسط دمنهور، باستخراج جثة الطفلة المجني عليها وتشريحها للوقوف على أسباب الوفاة، كما أمر بالتحري حول الواقعة.

فريق بحث لكشف غموض الحادث

وجَّه اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، بتشكيل فريق بحث، لكشف غموض الحادث، وتوصلت تحريات المباحث إلى وجود شبهة جنائية في وفاة الطفلة المجني عليها، وتوصلت التحريات إلى أن والدتها وتدعى «سارة. إ. ع»، تخلصت منها بوضعها حية في خزان المياه بالمنزل، وادعت وفاتها طبيعيا.

ضبط الأم واعترافها بالجريمة

عقب الانتهاء من التحريات، تم ضبط الزوجة المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بجريمتها، وبررت ذلك لعدم رغبة زوجها في إنجاب الإناث، وأنه غضب وثار عقب ولادتها أنثى، وأعرب عن رغبته في إنجاب ولد.

مباشرة التحقيقات مع المتهمة

وباشرت نيابة أبو المطامير التحقيقات في الواقعة، عقب تحرير المحضر اللازم، بعدما وجهت للأم تهمة القتل العمد لطفلتها، في الوقت الذي اختفى فيه الأب عن ساحة التحقيقات.