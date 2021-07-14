مستشار الرئيس يكشف تفاصيل جديدة عن «لامبدا»: «بيلغبط» الجهاز المناعي

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، إن تحور الفيروسات ظاهرة طبيعية تحدث مع كل أنواع الفيروسات، ولأن فيروس كورونا المستجد وباء عالمي يوجد متابعة دقيقة جدًا لأي تغيرات في الفيروس، مبينًا أن الفيروس بعد سنة ونصف من انتشاره كان متوقع أن تحدث له تحورات لأنه يتحور من أجل البقاء والتعامل مع الجهاز المناعي لجسم الإنسان الذي اكتشفه.

وأضاف «تاج الدين» خلال مداخلة هاتفية في نشرة التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية، أن متحورات «بيتا» و«ألفا» و«جاما» مرصودة في كل أنحاء العالم، متابعا: «اللقاحات الأساسية التي أنتجت للتعامل مع الفيروس الأساسي موجودة والشركات تستطيع التعامل مع المتغيرات للتأكد من تأثير هذه الأنواع على اللقاحات، ولحد دلوقتي اللقاحات قادرة على التعامل مع الفيروس، ولكن ممكن يحدث تغير في المرحلة القادمة، وهذا يحتاج مراقبة دقيقة جدا على المستوى العلمي والفني والدواء، ليحدث نوع من التغيير في اللقاحات لتتعامل مع المتغيرات الجديدة»

وأكد مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، أن النوع «لامبدا» نوع جديد من التحور لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، ويجرى تغير الأجسام المحيطة بالفيروس التي تشبه المسامير وهي التي تساعد الفيروس على دخول الجهاز التنفسي ليتكاثر ليصيب الجهاز بمشاكل مرضية، لافتا إلى أن مناعة الجسم تقاوم هذا الفيروس ولكن عند ظهور التحورات «بيتلخبط» الجهاز المناعي والمقاومة تقل، وهذه هي الخطورة التي تسببها التحورات.

وتابع«عوض» أن الدولة المصرية برعاية الرئيس والحكومة تعاملت باحترافية للاستعداد للتعامل مع كورونا في طرق الوقاية والعلاج، مضيفًا: « إحنا عدينا ذروة الموجة الثالثة والحالات بتقل سواء بشكل رسمي أو الأرقام خارج المستشفيات، وكذلك عدد حالات العناية المركزة والوفيات، وإحنا بنستغل الفترة دي لصيانة الأجهزة وأجهزة الأكسجين وتوفير أدوية للتعامل مع موجات جديدة، والعامل البشري مهم جدا والكوادر الطبية رائعة في التعامل مع الأزمة وده كان له تأثير إيجابي للحد من مخاطر انتشار هذا الوباء، وإحنا لازم نستمر في تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تعلنها الدولة استعدادا لأي موجات مستقبلية لأن المرض لسه موجود».