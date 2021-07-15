بورصة الدواجن اليوم الخميس 15-7-2021 في مصر

شهدت أسعار بورصة الدواجن استقرارا في الأسواق، ولم تشهد تغييرا في الأسعار رغم التوقعات بانخفاضها هذه الفترة، مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

وفي هذا الصدد، وفي إطار اهتمام الكثيرين بأسعار الدواجن، ترصد «الوطن» في إطار الخدمات الإخبارية التي تقدمها على مدار اليوم، بورصة الدواجن في السوق المحلية، اليوم الخميس الموافق 15 يوليو، وفقًا لبيان الغرفة التجارية بالقاهرة.

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

وتراوح سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء في المزرعة ما بين 27 و28 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر بين 31.5 و32 جنيهًا، وفقا لما قاله الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

وبلغ سعر كرتونة البيض بالمزرعة، نحو 42 جنيهًا، بينما تصل إلى المستهلك بسعر 48 جنيهًا، فيما تراوح سعر الكتكوت في المزارع ما بين 7 إلى 9 جنيهات.

بورصة الدواجن العمومية اليوم

وترصد «الوطن»، أسعار الدواجن ومشتقاتها وفق بورصة الدواجن العمومية اليوم في السوق المحلية، وعدد من المحال التجارية، والتي جاءت كما يلي:

- وصل سعر الكيلو جرام من الوراك اليوم الخميس إلى 36 جنيهًا.

- وسجل سعر كيلو جرام من أجنحة الفراخ الفريش نحو 24 جنيهًا.

- وبلغ سعر الفرخة البلدي اليوم الخميس نحو 60 جنيهًا.

- ووصل سعر كيلو البانيه إلى 81 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلو جرام من الدبابيس نحو 51 جنيهًا.

- وصل سعر الفرخة الكاملة إلى 46 جنيهًا.

- استقر سعر الكيلو جرام من الشيش طاووك فريش عند 69 جنيهًا.

- ووصل سعر الكيلو جرام شيش طاووك متبل إلى 55 جنيهًا.

- وصل سعر الكيلو جرام من البط اليوم إلى 43 جنيهًا.

ويرجع استمرار أسعار الدواجن على ما هي عليه وعدم انخفاضها وفق تصريحات الغرف التجارية، إلى ارتفاع أسعار الأعلاف.