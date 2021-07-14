أحمد عز: فكرة «العارف» السيطرة على العقول.. «إحنا بنسيب تاريخ»

قال الفنان أحمد عز، إنه يشعر بالفخر لمشاركته في فيلم «العارف»، حيث يُعطي الفيلم رسالة عامة للجميع، وهي ضرورة إعمال العقل في كل شيء، وهذا أمر في منتهى الأهمية، «يعني ممكن الواحد يقرأ أي حاجة، لكن مخك هو اللي يشتغل، ويهديك للصح، ويعرفك الغلط، ففكرة الفيلم هي السيطرة على العقول»، موضحًا أن الفيلم يُصنف أكشن، وهو ليس قصة حقيقية، بل تم تأليفه وتم تطعيمه بأشياء من الواقع.

وأضاف «عز»، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه دائما ما تبدأ أي قصة بفكرة، وكانت فكرة الفيلم، هو أن ننقل طبيعة التصوير والإخراج والمواضيع إلى منطقة أبعد في الأكشن، موضحًا أن مخرج الفيلم صبر على هذا العمل كثيرًا، وأوقف من أجله مشاريع عديدة، «كان التفكير كله، هو إحنا لية منعملش أفلام زي بوند»، مؤكدًا أن هناك توجه في مصر حاليا بالارتقاء بصناعة السينما وهو ما سيحدث قريبًا.

وأردف الفنان، أن مثل هذه الأعمال هي التي ستسود، «الجمهور لو ملقاش نفس الكواليتي اللي بره عندنا، مش هيشوفنا، فهناك ارتقاء في الصناعة مش بس في الفيلم بتاعي لكن هيحصل في كل الأفلام والأعمال الفنية»، موضحًا أنه يهتم بالقيام بأعمال كبيرة، «اللي هيعيش لي هو التاريخ، الحاجة دي شاربها لما كنت بقعد مع فنانين كبار وأشوف العلاقات ما بينهم إيه وطريقة تفكيرهم إيه، إنت بتسيب تاريخ».

وتابع: «أي عمل فني هدفه التسلية، لكن لو اقترن التسلية بموضوع هادف ويعلي الوعي، ويوحد الناس ويغذي القومية اللي جواك يبقى حاجة كويسة جدا، يسليني ويضحكني وكل حاجة بس يديني معلومة».