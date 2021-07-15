91 ألف زائر في اليوم الرابع عشر لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

شهد اليوم الرابع عشر لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ52، التي تقام تحت عنوان «في القراءة حياة»، زيارة 91 ألف مواطن لقاعات المعرض، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية كافة، التي أقرتها الدولة المصرية، للوقاية من أخطار فيروس كورونا.

وأكد الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، إن معرض القاهرة الدولي للكتاب شهد خلال دورته الحالية معدلات متميزة من الإقبال الجماهيري، بالرغم من ظروف كورونا العصيبة، وهو تميز يعكس مدى قدرة الدولة المصرية ومؤسساتها على مجابهة أية تحديات تطرأ على ساحتها.

وأضاف «علي» أن هذه الارقام في ظل هذه التحديات تمثل معدلات رائعة للحضور، متوقعا أن يشهد اليوم الختامي للمعرض مزيدا منها، مشيرا إلى أن ذلك يعكس تميزا للوعي المجتمعي لرواد المعرض، ورغبتهم الجادة في تلقي المعرفة، في ظل ما نشهده من تحديات.

يذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب تقام الدورة الـ52 منه تحت عنوان «في القراءة حياة»، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وافتتحه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة.

ويستمر المعرض حتى نهاية اليوم، بمشاركة 1218 ناشرا من 25 دولة عربية وأجنبية، ويشهد هذا العام إطلاق مبادرة «ثقافتك كتابك»، التي يخصص لها ركنا خاصا، وتتراوح أسعار الكتب فيها بين 1 إلى 20 جنيها، بحد أقصى إلى جانب إطلاق منصة رقمية خاصة بالمعرض، تتيح حجز تذاكر الدخول، والإطلاع على خريطة المعرض؛ لمعرفة مواقع دور النشر، والكتب التي تحتويها، إلى جانب إتاحة الشراء إلكترونيا، وبث النشاط الثقافي المصاحب للمعرض عليها من ندوات وورش أدبية وفنية، وجولات افتراضية بتقنية 3D.