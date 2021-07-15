سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 15-7-2021، في البورصات العالمية وأسواق المال، حالة من الارتفاع النسبي شأنه شأن باقي الأعيرة، وذلك بالتزامن مع قرب عيد الأضحى المبارك، كونه موسم للزواج، وفي هذا الصدد ترصد «الوطن»، متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، فضلًا عن أسعار عياري 24 و18 والجنيه الذهب في محلات الصاغة، وفقًا للأسعار التي وردت صباح اليوم، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الاقتصاد وتقدمها للقارئ على مدار الساعة.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24، المعروف بالذهب البندقي، بين 905 907 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في السوق المصرية، بين 792 و794 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 18 بين 679 و681 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراوح سعر الجنيه الذهب في البورصات العالمية، بين 6336 و6352 جنيهًا.

أسعار الذهب في أسواق المال

وفقا للخبراء، ترتفع أسعار الذهب مع تزايد المخاوف العالمية بشأن فيروس كورونا ومتحور دلتا الجديد، الذي بات يضرب الكثير من دول العالم، وقد يهدد وتيرة التعافي الاقتصادي العالمي مجددا خلال العام الحالي.

وسجلت أسعار الذهب في أسواق المال، ارتفاعًا بنحو جنيهين وبيع عيار 24 بسعر 922.57 جنيه و58.75 دولار، وسجل عيار 21 نحو 807 جنيه، وعيار 18 نحو 685 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 6 آلاف و403 جنيهات.

وكشفت التحركات الأسبوعية للمعدن الأصفر، عن ارتفاع سعر الأوقية إلى 1810 دولارات للأوقية، خلال تعاملات أول أمس، رغم قوة الدولار الأمريكي، لكن صعود أسعار الذهب كان الأقوى، حيث يتم اللجوء إليه للتحوط من التضخم المرتفع، ما جعل المستثمرين يتحوطون بالذهب ضد معدلات التضخم المرتفعة عالميا، خاصة داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

أسعار المعادن الأخرى

وارتفعت عقود معدن الفضة بنسبة 0.53% وسجلت نحو 26.100 دولار للأوقية، كما ارتفعت عقود معدن البلاديوم بنسبة 1.02% وسجلت نحو 2830.00 دولار للأوقية.