عواصف وأمطار وفيضانات.. الطقس السيئ يضرب ألمانيا «صور»

تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث حالة من الفوضى في بعض أجزاء من ألمانيا وسويسرا توفى على أثرها رجل إطفاء وفقد شخصان على الأقل غرقًا، حيث استمر هطول الأمطار الغزيرة لفترات طويلة في ألمانيا أمس الأربعاء، مما تسبب في فيضانات لقي فيها شخص واحد على الأقل وألحقت أضرارًا بمباني وممتلكات أخرى، وفقًا لـ«دويتش فيلة».

وكانت كل من ولايات ساكسونيا وتورينجيا ونورد راين-فيستفالن وولاية بافاريا الجنوبية الأكثر تضررًا من الطقس السيئ، وتم استدعاء رجال الإطفاء حوالي 330 مرة بحلول صباح أمس الأربعاء في دوسلدورف عاصمة نيو، لمواجهة حوادث الفيضانات، بما في ذلك في الأقبية والمرائب تحت الأرض، وطالبت المدينة سكان منطقة جرافينبرج بمغادرة منازلهم لخطر الفيضانات.

وقال متحدث باسم المدينة في هاجن والتي تقع في ولاية نيو ساوث ويلز، بإنه تم إخلاء مسكن لكبار السن بعد أن غمرته المياه وطُلب من الآباء في المدينة عدم اصطحاب أطفالهم إلى دور الحضانة، مؤكدًا بأنه كان لا بد من إنقاذ عدد من سائقي السيارات من سياراتهم بعد أن حاصرتهم مياه الفيضانات، ولم يعد الوصول إلى بعض المناطق متاحًا، وقال متحدث باسم الشرطة إن السكان كانوا يائسين.

ويعتزم المرشح لمنصب مستشار الحزب الديمقراطي المسيحي في ألمانيا في الانتخابات الوطنية المقبلة، زيارة المدينة اليوم الخميس لتقييم الوضع، حيث تسببت الأمطار في اضطراب كبير في المواصلات في الولاية، مع تأخير أو إلغاء العديد من خدمات القطارات كما غمرت المياه الطرق السريعة، ما تسبب في إغلاق واختناقات مرورية.

وكان توفي رجل إطفاء يبلغ من العمر 46 عامًا بعد أن ساعد في إنقاذ رجل آخر من مياه الفيضانات في بلدة ألتينا، كما أدى هطول الأمطار إلى تضخم نهر الراين مما أدى إلى فرض قيود على الشحن في بعض المناطق، لتعلن منطقة إيفل غربي الولاية مساء الأربعاء حالة الكارثة.

وفي بلدة يونشتات بولاية سكسونيا ، كانت خدمات الطوارئ تبحث عن رجل يبلغ من العمر 53 عامًا جرفه الفيضان، وفي مدينة هوف البافارية تم نشر حوالي 1000 من رجال الإطفاء و 140 من عمال الإنقاذ في حوادث ناجمة عن الفيضانات.

وكانت أعلنت السلطات الإقليمية حالة كارثية لتحسين تنسيق عمليات الإغاثة، وتم رفع الإجراء مرة أخرى، صباح أمس الأربعاء، وبالرغم من خفت حدة الطقس، ظلت بعض المدارس ومراكز الرعاية مغلقة في المنطقة.

وفي ولاية بادن فورتمبيرغ الجنوبية، ورد بأن رجلًا يبلغ من العمر 81 عامًا قد سقط في نهر جاغست الذي غمرته الفيضانات بعد هطول أمطار غزيرة ليلة الاثنين الماضي، كما تسببت عواصف الصيف الشديدة أيضًا في أضرار واسعة النطاق في سويسرا، وفي بلدة ماجادينو الجنوبية انهارت حظيرة طائرات في المطار جزئيًا وسط أمطار غزيرة ورياح قوية ليلاً.

فيما تأثرت الطرق وخطوط السكك الحديدية في زيورخ بسبب الطقس السيئ، ما تسبب في فوضى السفر للركاب في حين حذرت السلطات من أن عدة أنهار في سويسرا قد تنفجر على ضفافها ليتم إغلاق بعض ممرات جبال الألب مؤقتًا بسبب تساقط الثلوج بكثافة.

وذكرت خدمة الأرصاد الجوية الألمانية «DWD» أن الأمطار والعواصف ستستمر، ويمكن أن تشهُد أسوأ الأحوال الجوية في كل من نوردراين فيستفالن وراينلاند بالاتينات وسارلاند، وقالت إدارة التنمية البشرية إن ما يصل إلى 200 لتر من الأمطار لكل متر مربع قد هطل حتى يوم الخميس في بعض الأماكن، كما أصدرت إدارة التنمية البشرية تحذيرات جوية شديدة لمناطق في وسط وجنوب وشرق البلاد، بما في ذلك أجزاء كبيرة من بافاريا وساكسونيا أنهالت وبراندنبورغ وبرلين.