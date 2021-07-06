مطار الغردقة يستقبل ركاب طائرة ألمانيا بالورود (صور)

استقبل مطار الغردقة الدولي بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، رحلة الطيران القادمة من مطار دوسلدورف بألمانيا، وعلى متنها 133 راكباً، وسط إجراءات أمنية واحترازية ووقائية مشددة، وقياس درجة الحرارة لجميع الركاب لدى وصولهم مباشرة.

واستقبلت العلاقات العامة ومسؤولو مطار الغردقة ركاب الطائرة الألمانية بالورود والشوكولاتة والهدايا التذكارية، واتخاذ كافة إجراءات الوصول، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والتأكد من تواجد ما يثبت سلبية تحليل (PCR).

ومن جانبه، أشار نبيل حسين، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إلى عودة السياحة الألمانية بقوة إلى فنادق الغردقة، حيث من المقرر أن تعمل شركة (Tui Fly) بمعدل 3 رحلات أسبوعياً، قادمة من مطارات دوسلدورف وفرانكفورت وهانوفر.

وأضاف أنه من المتوقع أيضاً أن تستأنف شركة (Tui Fly Germany) رحلاتها من ميونيخ وشتوتغارت إلى الغردقة، خلال الشهر الجاري.

وقال عاطف عثمان، مدير عام أحد الفنادق السياحية بمرسى علم، إن شركة (Tui) من المخطط أن تنظم الرحلات الجوية لبدء رحلاتها إلى مرسى علم خلال هذا الشهر، مؤكداً على استعداد فنادق مرسي علم لاستقبال السياحة الخارجية، مشيراً إلى الجهود التي تبذلها الدولة في القطاع السياحي، ونجاح المساعي لفتح أسواق سياحية جديدة، مثل السياحة البولندية والدنماركية والتشيكية، بالإضافة إلى استعادة الأسواق السياحية الألمانية، وقرب عودة السياحة الروسية.