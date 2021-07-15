احتجاز أسرتين في الطابق الـ12 بعقار فيصل المحترق

تسبب نشوب حريق هائل في معرض سجاد بميدان الساعة بمنطقة الطالبية في فصيل، بعقار مكون من 12 طابقاً، في احتجاز أسرتين بالطابق الأخير من العقار.

واستعان أفراد الأسرتين بـ«فلاش» الهواتف المحمولة لطلب المساعدة من الأهالي والشرطة الموجودة في مكان اندلاع الحريق، بسبب تعرضهم لحالة اختناق وخوفًا من امتداد النيران إليهم.

ودفعت إدارة الحماية المدنية بـ7 سيارات إطفاء وسيارة بسلم هيدوروليكي، لإنقاذ الأسرتين، فيما تسبب الحريق بحالة من الذعر في نفوس أهالي المنطقة والعقار لتصاعد ألسنة النيران.

فيما تجمع عدد كبير من الأهالي في محاولة منهم لإطفاء الحريق بعدما امتدت إلى الطابق الأول، خوفا من امتدادها إلى الشقق السكنية، وقال شهود عيان، إن النيران نشبت داخل معرض السجاد في تمام الساعة الثانية بعد منتصف الليل، وامتدت النيران إلى الطابق الأول في العقار، ما أثار الذعر بين قاطني العقار، وأخطرت قوات الحماية المدنية، التي تكثف جهودها للسيطرة على الحريق.