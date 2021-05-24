مصدر أمني ينفي نشوب حريق هائل بمجزر سفاجا الآلي في البحر الأحمر
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الوطن
05:43 م | الإثنين 24 مايو 2021
وزارة الداخلية
نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية، بشأن نشوب حريق هائل بمجزر سفاجا الآلي بمحافظة البحر الأحمر.
وأكد المصدر أن صحة الواقعة تتمثل في نشوب حريق محدود، بسبب ماس كهربائي داخل 3 حظائر مخصصة للماشية بجوار المجزر الآلي، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون وقوع أي إصابات أو وفيات، وانحسار التلفيات بالسقف الخشبي وبعض التبن والعلف داخل الحظائر المشار إليها.