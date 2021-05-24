مصدر أمني ينفي نشوب حريق هائل بمجزر سفاجا الآلي في البحر الأحمر

نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية، بشأن نشوب حريق هائل بمجزر سفاجا الآلي بمحافظة البحر الأحمر.

وأكد المصدر أن صحة الواقعة تتمثل في نشوب حريق محدود، بسبب ماس كهربائي داخل 3 حظائر مخصصة للماشية بجوار المجزر الآلي، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون وقوع أي إصابات أو وفيات، وانحسار التلفيات بالسقف الخشبي وبعض التبن والعلف داخل الحظائر المشار إليها.