رئيس التحرير

محمود مسلم

مصدر أمني ينفي نشوب حريق هائل بمجزر سفاجا الآلي في البحر الأحمر

كتب:

الوطن
05:43 م | الإثنين 24 مايو 2021
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية، بشأن نشوب حريق هائل بمجزر سفاجا الآلي بمحافظة البحر الأحمر.

وأكد  المصدر أن صحة الواقعة تتمثل في نشوب حريق محدود، بسبب ماس كهربائي داخل 3 حظائر مخصصة للماشية بجوار المجزر الآلي، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون وقوع أي إصابات أو وفيات، وانحسار التلفيات بالسقف الخشبي وبعض التبن والعلف داخل الحظائر المشار إليها.

اقرأ المزيد:

الداخلية تعلن قرب الانتهاء من تطعيم جميع السجناء.. ونزلاء: لم يجبرونا

الإدارية العليا تلغي قرار وزير الداخلية باستبعاد أحد المتقدمين للشرطة

الداخلية تنقذ سيدة بعد انهيار جزئي في منزلها بالإسكندرية

«الداخلية» تكشف تفاصيل صدم طفلة بموتوسيكل في روض الفرج: انتهت بالصلح

جهود الداخلية في أسبوع.. ضبط 15324 محلا مخالفا وتحريز 22286 شيشة

«الداخلية» توجه قافلة طبية لـ«روضة السيدة زينب» ضمن «حياة كريمة»