عاجل.. الصور الأولى من موقع حريق عقار بميدان الساعة في فيصل

نشب في الساعات الأولى من صباح اليوم، حريقا هائلا بميدان الساعة في منطقة الطالبية بحي فصيل، في عقار مكون من 12 طابقا، ما أثار الذعر في نفوس أهالي المنطقة والعقار؛ لتصاعد ألسنة النيران بشكل كبير.

ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارة إطفاء للسيطرة على الحريق، فيما تجمع عدد كبير من الأهالي في محاولة منهم لإطفاء الحريق، بعدما امتدت إلى الطابق الأول، خوفًا من امتدادها إلى الشقق السكنية، وتستعرض «الوطن» الصور الأولى للحادث.

وعقب اندلاع الحريق أخلت قوات الشرطة عقار فيصل الذي نشب فيه الحريق بمعرض سجاد أسفله، بعدما امتدت النيران ووصلت إلى الطابق الأول.

وقطعت قوات الحماية المدنية الكهرباء عن العقار، حتى لا تتفاقم المشكلة، مسببة كارثة كبيرة في المنطقة.

وكانت احتجزت أسرتين بالطابق الأخير من العقار، واستعان أفرادهما بـ«فلاش» الهواتف المحمولة لطلب المساعدة من الأهالي والشرطة الموجودة في مكان اندلاع الحريق، بسبب تعرضهما لحالة اختناق، وخوفًا من امتداد النيران إليهما.

وأنقذت قوات الحماية المدنية الأسرتين المحتجزتين بالطابق الـ12، بواسطة سيارة بسلم هيدوروليكي.

وقال شهود عيان، إن النيران نشبت داخل معرض السجاد في تمام الساعة الثانية بعد منتصف الليل، وامتدت إلى الطابق الأول من العقار، ما أثار الذعر بين قاطنيه، وأخطرت قوات الحماية المدنية التي كثفت جهودها للسيطرة على الحريق.