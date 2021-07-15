رعب بين سكان عقار ميدان الساعة في فيصل بسبب حريق معرض السجاد

تواصل قوات الحماية المدنية سيطرتها على الحريق الهائل الذي نشب في معرض للسجاد بمنطقة ميدان الساعة بـ«الطالبية فيصل»؛ إذ امتدت ألسنة النيران إلى الطوابق الأولى، فيما بدأت القوات في إخلاء العقار المكون من 12 طابقا.

وانتقلت قوات المباحث إلى مكان الحادث للوقوف على أسباب الحريق، وكانت النيران قد امتدت وأحرقت محتويات عددا من الشقق السكنية، فيما لا تزال قوات الحماية المدنية تبذل جهودها لإخماد النيران قبل تفاقم الأمر، وقطع الغاز عن العقار في محاولة للحد من الحريق الضخم.