الفنانة درة تشكر السيسي على مساعدة تونس في جائحة كورونا

وجهت الفنانة التونسية درة، الشكر والتقدير للدولة المصرية، والرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعمه الجمهورية التونسية، بطائرتين محملتين بالمستلزامات الصحية، لمساعدة الشعب التونسي في مجابهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وذلك خلال تدوينة لها على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وقالت «درة»، خلال التدوينة: « شكرا لمصر العظيمة العزيزة على دعمها لبلدي الحبيبة تونس وشكرا لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على مساعدة بلادنا في ظل هذه الظروف الصحية الصعبة، أتمنى من كل قلبي أن تنتهي هذه الأزمة قريبا والله يحفظ شعب البلدين ويديم الأخوة والمحبّة بيننا».

وكانت الفنانة هند صبري، قد وجهت رسالة شكر لمصر خلال مقطع فيديو لها على صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»: «شكرا على إرسالكم البارحة طائرتين مليئتين بالمستلزمات الطبية إلى الجمهورية التونسية وشعب تونس، أنا كمواطنة تونسية مصرية، أحس بالفخر، مفيش فرق بيننا، لأن إيدنا في إيد بعض، ظهرنا في ظهر بعض، على الحلوة والمر، وإن شاء الله نبقى دايما على الحلوة».

وتابعت: «أشكر الحكومة المصرية والقيادة المصرية، على إحساسها بالمسؤولية تجاه دولة شقيقة وتجاه شعب شقيق، أنا عايشة هنا في مصر وبلمس حب الشعب المصري لتونس، اليوم الشعب التونسي لمس هذا الحب، تونس تمر بجائحة إن شاء الله تعدي منها على خير ويارب نقوى ببعض».