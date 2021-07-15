عاجل.. وصول أسئلة امتحان الجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية إلى اللجان

أعلنت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أنّ لجان سير امتحانات الثانوية العامة 2021، استقبلت قبل قليل، كراسة أسئلة امتحان مادة الجغرافيا، وأوراق البابل شيت، استعدادا للامتحانات التي تنطلق في العاشرة من صباح اليوم الخميس، وتستمر لمدة 3 ساعات لطلاب الشعبة الأدبية، موضحة أنّ نقل الأسئلة إلى اللجان مؤمّن تماما، كما أنّ جميع اللجان الامتحانية معقّمة ضد كورونا.

ويؤدي طلاب الشعبة الأدبية وعددهم 256 ألفا و366 طالبا، صباح اليوم الخميس، امتحانات الثانوية العامة 2021 في مادة الجغرافيا، وسط تنفيذ إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم اللجان وتطهير دورات المياه، وقياس درجة حرارة الطلاب قبل السماح لهم بدخول الامتحانات، علاوة على تخصيص طبيب زائر لكل لجنة امتحانية، للاطمئنان على صحة الطلاب.

وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رصد نحو 82 حالة غش في امتحانات الثانوية العامة 2021، مشيرا إلى أنّ جميع الطلاب الغشاشين تم حرمانهم من دخول الامتحانات لعامين متتاليين، وهناك إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم اللجان ودورات المياه، وقياس درجة حرارة الطلاب قبل السماح لهم بدخول اللجان الامتحانية.

وقال شوقي لـ«الوطن»، إنّ امتحانات الثانوية العامة 2021، تسير بصورة منتظمة وطبيعية، دون معوقات تؤثر على سير الامتحانات، موضحا أنّه لن يسمح لأي طالب مصاب بفيروس كورونا بدخول اللجان الامتحانية، وسيتم عقد امتحانات دور ثان لهم بالدرجات الكاملة، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، شريطة تقديم الطالب المستند الطبي الذي يثبت إصابته بكورونا وقت عقد الامتحانات.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد أنّ جميع محاضر الغش التي رصدت خلال أول 5 أيام من امتحانات الثانوية العامة 2021، جرى تحويلها إلى النيابة العامة، مؤكدا أنّ الامتحانات وضعت بشكلها الجديد، بعدما تدرب الطلاب على شكلها من خلال الامتحانات التجريبية، التي عقدت في أبريل ومايو ويونيو الماضيين، وجميع أوراق إجابات الامتحانات ستصحح إلكترونيًا، دون تدخل العنصر البشري، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.