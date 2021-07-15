اليوم.. 256 ألفا و366 طالبا بالشعبة الأدبية يؤدون امتحان الجغرافيا

يؤدي طلاب الشعبة الأدبية، البالغ عددهم 256 ألفا و366 طالبا، صباح اليوم الخميس، امتحانات الثانوية العامة 2021 في مادة الجغرافيا، وسط تنفيذ إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم اللجان وتطهير دورات المياه، وقياس درجة حرارة الطلاب قبل السماح لهم بدخول الامتحانات، علاوة على تخصيص طبيب زائر لكل لجنة امتحانية، للاطمئنان على صحة الطلاب.

وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الثانوية العامة 2021، تعقد في جو هادئ ومناسب لجميع الطلاب، وأن جميع اللجان على مستوى الجمهورية تعقم وتطهر، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، بالإضافة إلى قياس درجة حرارة الطلاب قبل السماح لهم بدخول اللجان، للاطمئنان على صحتهم، مشددا على أنه لن يسمح لأي طالب مصاب بالفيروس بدخول اللجان الامتحانية.

وقال «شوقي» في تصريحات لـ«الوطن»، إن جميع محاضر الغش التي رصدت خلال أول 5 أيام من امتحانات الثانوية العامة 2021، حولت إلى النيابة العامة، مؤكدا أن الامتحانات وضعت بشكلها الجديد، بعدما تدرب الطلاب على شكل امتحانات الثانوية العامة، من خلال الامتحانات التجريبية، التي عقدت في أبريل ومايو ويونيو الماضيين، مشيرا إلى أنَّ جميع أوراق إجابات الامتحانات ستصحح إلكترونيًا، دون تدخل العنصر البشري، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد صرح بأن الوزارة تتبع جميع صفحات الغش الإلكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أنه سيجري التصدي بكل حسم لكل من يخل بسير امتحانات الثانوية العامة 2021، وأنه لن يسمح بوجود أي معوقات تؤثر على سير الامتحانات، موضحا أن الأسئلة في مختلف الامتحانات التي جرى عقدها بسيطة ومباشرة وغير معقدة، وتعتمد على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين.