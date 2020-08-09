ارتفاع إجمالي إصابات كورونا في إندونيسيا إلى 125 ألفا و396 حالات

أعلنت وزارة الصحة الإندونيسية، اليوم، تسجيل 1893 إصابة و65 حالة وفاة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأظهرت بيانات صادرة عن الوزراة، أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 125 ألفا و396 حالات، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 5 آلاف و723 حالة وفاة، بينما وصل عدد المتعافين إلى 80 ألفا و952 شخصا، وفقا لما نقلته صحيفة "ذا جاكرتا بوست" الإندونيسية.

ومن بين حالات الإصابة الجديدة المُعلن عنها اليوم، سُجلت 440 إصابة في جاكرتا، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في العاصمة الإندونيسية حتى الآن إلى 25 ألفا و727 إصابة.

ارتفاع إجمالي الإصابات بالوباء في هونج كونج إلى 4079 حالة

وفي هونج كونج، سجلت المنطقة الإدارية الخاصة، اليوم، 72 حالة إصابة جديدة، ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة في المنطقة 4079 حالة.

وقالت رئيسة فرع الأمراض المعدية بمركز هونج كونج للحماية الصحية "تشوانج شوك-كوان"، في تصريح اليوم، إن حالات الإصابة الجديدة جاءت بواقع 63 بعدوى محلية و9 حالات وافدة من الخارج، وأن 39 من بين حالات الإصابة المحلية الجديدة مرتبطة بحالات سابقة، فيما يعد اليوم هو السابع على التوالي الذي ينخفض فيه عدد حالات الإصابة اليومية الجديدة في المنطقة عن 100 حالة.

وأضافت كوان، أن 51 حالة وفاة بسبب الفيروس تم تسجيلها في المنطقة الإدارية الخاصة حتى الآن، وغادر 2800 مريض من إجمالي المصابين بالمستشفيات بعد تعافيهم.