«الصحة»: انخفاض المنحنى الوبائي لفيروس كورونا.. واللقاح كلمة السر

كشفت تقارير إحصائية صادرة من وزارة الصحة والسكان عن انخفاض المنحنى الوبائي لأقل معدلاته أمس، حيث سجلت الوزارة أمس 89 حالة جديدة، ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تقوم بها الوزارة، حسب توجيهات منظمة الصحة العالمية، وهو أقل معدل يومي للإصابات سجل في الموجة الثالثة لفيروس كورونا.

أقل معدلات وفيات منذ انتشار الجائحة

كما أعلنت الوزارة أمس عن وفاة 6 حالات جديدة، وهو أقل معدل وفاة شهدته مصر منذ انتشار جائحة فيروس كورونا، ووصل عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا في مصر حتى الآن 16418 حالة، وهو الأمر الذي طرح تساؤلات عديدة حول إذا كانت مصر ستسجل صفر وفيات بفيروس كورونا؟

«الصحة»: هناك محافظات سجلت بالفعل صفر إصابات

ومن جانبه قال الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن هناك محافظات بالفعل كثيرة بدأت تسجل صفر إصابات بفيروس كورونا، لافتا في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه كلما زاد عدد المواطنين المطعمين بلقاح كورونا كلما ساعد ذلك على السيطرة بالفيروس، وفي حال تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بلقاح كورونا كلما ساعد على انخفاض معدل الوفيات وأيضا الوصول إلى تسجيل صفر وفيات.

«النادي» التطعيم كلمة السر

وتابع عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن منظمة الصحة العالمية قيمت موقف البلاد الوبائي وخطر انتشار الفيروس على مستوى العالم، وقسمته إلى 6 مستويات، تقع مصر في المستوى الأقل من حيث خطر انتشار الوباء، مشيرا إلى أهمية اللقاحات في تخفيف حدة الأعراض وجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها حادة.

وأضاف: «هناك اتجاه للانتهاء من تطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري، وعلى المواطنين مساعدة الدولة في عملية التطعيم والتسجيل لحجز اللقاح على موقع لقاح كورونا»، مؤكدا على أن المواطنين الحاصلين على لقاح كورونا لم يتم تسجيل أي أعراض جانبية خطيرة عليهم وما تم تسجيله هو ارتفاع في درجة الحرارة أو إحمرار مكان التطعيم أو صداع وهي أعراض تزول في غضون يومين.