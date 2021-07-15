بدء صرف «تكافل وكرامة» لنحو 3.8 مليون مواطن

بدأت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم، صرف الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة» لنحو 3.8 مليون مواطن، حيث يبدأ الصرف بالمستفيدين من برنامج «كرامة» البالغ عددهم أكثر من مليون و256 ألف مواطن، يليه صرف مستفيدي «تكافل» وعددهم أكثر من 2 مليون و113 ألف مواطن.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنّ دعم «تكافل» يتاح للأسر الفقيرة التي لديها أطفال، وحال تخرجهم يتم استكمال الدعم مع الأسر، فيما يتاح «كرامة» لذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وجزء للمرأة المعيلة.

مستندات التقديم على «تكافل وكرامة»

ووضعت وزارة التضامن عدة مستندات للتقديم على دعم تكافل وكرامة، حيث يتم التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم، لتقديم المستندات التالية:

- صورة إقرار الوصاية للأيتام.

- صورة شهادة وفاة الزوج للأرامل.

- صور بطاقة الرقم القومي سارية وعلى العنوان الحالي للأفراد 18 سنة فأكثر.

- صور قسيمة الزواج.

- صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة للأفراد أقل من 18 سنة.

- صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجلا عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

- قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعيا.

من جهته، قال ياسر عبدالسلام، مدير العمليات الميدانية لبرنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة» لـ«الوطن»، إنّه سيتمّ إضافة 100 ألف يتيم بالتنسيق مع الجمعيات إلى برنامج «تكافل وكرامة» خلال يوليو الحالي، إلى جانب إضافة 70 ألف طالب جامعي لبرنامج «تكافل»، ليحصل كل طالب على مبلغ يتراوح من 250 وحتى 300 جنيه.

واشترطت وزارة التضامن، للقبول ببرنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، ألا يكون الزوج أو الزوجة أو المسن أو العاجز يعمل بالحكومة أو القطاع العام أو بالقطاع الخاص بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه، أو أن يتقاضى معاشا تأمينيا أو مساعدة ضمانية.