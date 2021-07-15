بدء توافد طلاب الثانوية العامة 2021 لأداء امتحان الجغرافيا

بدأ طلاب الثانوية العامة 2021 «الشعبة الأدبية»، قبل قليل، التوافد إلى المدارس الحكومية لأداء امتحان مادة الجغرافيا ورقيا بنظام البابل شيت في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا، ووسط تنفيذ الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، كتعقيم اللجان الامتحانية، وقياس درجة حرارة الطلاب والمعلمين، وإلزامهم بارتداء الكمامة الطبية.

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ امتحانات الثانوية العامة 2021 تعقد في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا، وجرى التنسيق مع مديريات التربية والتعليم في المحافظات للوقوف على سير أعمال الامتحانات دون أي معوقات، مؤكدا أنّ غرفة العمليات المركزية التي تشكلت في الوزارة تتابع عن كثب سير أعمال الامتحانات ورصد أي محاولات للتسريب.

شوقي: وفرنا أسئلة مهمة في ضوء المراجعة النهائية لمادة الجغرافيا

وأضاف شوقي في تصريحات له، أنّ الوزارة وفرت الكثير من المراجعات والنماذج الاسترشادية للطلاب في جميع المواد الدراسية، للتدريب على نمط أسئلة الامتحانات وكيفية الإجابة على البابل شيت، مشددا على طلاب الشعبة الأدبية باختبار أنفسهم قبل بداية الامتحانات، من خلال مصادر «يورك برس» التفاعلية في مادة الفلسفة على منصة إدارة التعلم LMS على بنك المعرفة المصري من خلال هذا الرابط.

وتابع وزير التربية والتعليم، أنّه جرى توفير بعض الأسئلة المهمة في ضوء الحلقة الثالثة من المراجعة النهائية لمادة الجغرافيا، وإضافة أسباب استبعاد الإجابات الخاطئة والتأكد من الإجابة الصحيحة واختبار الفهم لمخرجات التعلم من خلال هذا الرابط، لافتا إلى أنّ امتحانات الشعبة الأدبية منفصلة عن امتحانات الشعبة العلمية.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رصد أكثر من 80 حالة غش في امتحانات الثانوية العامة، وتوقيع عقوبات رادعة عليهم بالحرمان من الامتحانات، فضلا عن إبلاغ النيابة العامة للتحقيق معهم، وجرى التأكيد على جميع الملاحظين بعدم السماح بالهاتف المحمول في اللجان الامتحانية.