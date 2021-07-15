تداول إجابات امتحان الجغرافيا للثانوية العامة 2021 على تليجرام.. والتعليم تتحقق

تداولت صفحات الغش على فيس بوك وتيلجرام، صور زعمت أنها خاصة بإجابات امتحان مادة الجغرافيا للثانوية العامة 2021 لطلاب الشعبة الأدبية زاعمة تسريبه، رغم تشديدات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على منع اصطحاب الهاتف المحمول في اللجان الامتحانية منعا لتسريب الامتحانات، وأكدت الوزارة أنّه سيتم توقيع عقوبات رادعة على أي طالب ساهم في أعمال التسريب، تصل إلى الحرمان من الامتحانات لمدة لا تقل عن عام.

وأوضح مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم، إنّ فريق مكافحة الغش الإلكتروني بالغرفة المركزية بوزارة التربية والتعليم، يتتبع صور أسئلة امتحانات الجغرافيا للثانوية العامة لطلاب الشعبة الأدبية، المتداولة على تليجرام، بعد بدء الامتحان بدقائق للتأكد من صحتها.

تداول إجابات امتحان الجغرافيا للثانوية العامة 2021 على تليجرام

وفي سياق متصل، قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنّ الوزارة حريصة على تتبع صفحات الغش ورصد أي محاولات للتسريب وإبلاغ النيابة، مشددا على جميع الطلاب باتباع التعليمات وعدم مخالفتها.

وأضاف شوقي في تصريحات له، أنّ امتحانات الثانوية العامة تسير بصورة منتظمة دون أي معوقات، وجرى تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أنّ غرفة العمليات المركزية حريصة على متابعة سير أعمال الامتحانات في المحافظات.

«التعليم» تتبع تداول إجابات امتحان الجغرافيا للثانوية العامة 2021 على تليجرام للتحقق منها

وتابع وزير التربية والتعليم، أنّ غرفة العمليات المركزية رصدت 9 حالات غش في امتحان مادة الرياضة البحتة «الجبر والهندسة الفراغية» الذي عقد أمس ورقيا بنظام البابل شيت، في محافظات البحيرة ومحافظة الجيزة وأسوان ومحافظة السويس والمنيا والغربية، مؤكدا أنّ جميع الطلاب الغشاشين سيتم حرمانهم من الامتحانات لمدة عامين متتاليين، وجرى التشديد على جميع الملاحظين بمنع أي محاولات غش في اللجان الامتحانية.

يذكر أنّ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكدت أنّ طلاب الشعبة الأدبية يؤدون اليوم امتحان مادة الجغرافيا ورقيا بنظام البابل شيت في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان ووزارة الداخلية، لافتا إلى توفير الكثير من المنصات التعليمية التي تتيح للطلاب مراجعات ونماذج استرشادية مكثفة للطلاب لتدريبهم على شكل الامتحانات وطرق الإجابة على أسئلتها.