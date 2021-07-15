عاجل.. البحث عن مجهولين سرقوا متعلقات سكان عقار فيصل المحترق

كشفت مصادر مطلعة في واقعة حريق عقار ميدان الساعة بالطالبية فيصل، أن مجهولين استغلوا نشوب الحريق في العقار، ومحاولة السيطرة على النيران، وقاموا بارتكاب أعمال سرقة، واستولوا على متعلقات وأموال عدد من الشقق بعد مغادرة سكان العقار منازلهم، عقب نشوف الحريق في معرض سجاد بالعقار المكون من 12 طابق بميدان الساعة بالطالبية فيصل.

تفاصيل حريق ميدان الساعة بالطالبية فيصل

أوضحت تحريات وتحقيقات المباحث، التي جرت تحت إشراف اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، أن تفاصيل حريق ميدان الساعة بالطالبية فيصل، بدأ فى معرض لبيع السجاد بالطابق الأرضي بالعقار وامتدت النيران إلى 4 طوابق بالعقار.

وأضافت أن النيران استمرت قرابة 4 ساعات متواصلة، وأكلت جدران العقار، وتحفظت القوات على كاميرات المراقبة التى رصدت تفاصيل الواقعة.

فحص عدد من المشتبه بهم

ويواصل رجال المباحث فحص عدد من المشتبه بهم في ارتكاب أعمال سرقة أثناء اشتعال النيران، وانتقلت النيابة العامة إلى مكان الحريق، وأجرت معاينة تصويرية للعقار، وقررت انتداب لجنة هندسية للوقوف على سلامة العقار، وتحديد الخسائر.

وطلبت النيابة تحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة، وقررت انتداب المعمل الجنائي لبيان اسباب الحريق، ولا تزال التحقيقات مستمرة.