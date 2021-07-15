تفاصيل حريق ميدان الساعة في الطالبية فيصل.. النيران التهمت جدران العقار

أسفر الحريق الذي اندلع في عقار سكني بميدان الساعة فيصل الطالبية، عن احتراق معرض سجاد، والتهام النيران أثاث 4 طوابق بالعقار.

وكشفت التحريات والتحقيقات التي جرت بمعرفة الأجهزة الأمنية تفاصيل حريق ميدان الساعة فيصل الطالبية، حيث اشتعلت النيران في معرض سجاد يقع في الطابق الأرضي بالعقار المكون من 12 طابقا، والتهمته بالكامل، وساعد وجود كميات كبيرة من السجاد عن اشتعال النيران بسرعة وامتدت إلى 4 طوابق، وأفادت تحريات المباحث بأن تفاصيل حريق ميدان الساعة فيصل الطالبية، استمر قرابة 4 ساعات وتمكنت القوات خلالها من إنقاذ أسرتين لم يتمكنوا من الفرار.

تفاصيل حريق ميدان الساعة فيصل الطالبية.. النيران التهمت الجدران

وكشفت التحريات والتحقيقات والمعاينة المبدئية عن تفاصيل حريق ميدان الساعة فيصل الطالبية، حيث تبين أن النيران استمرت قرابة 4 ساعات، والتهمت أجزاء من جدران وحوائط معرض السجاد الذي بدأ فيه الحريق، وامتد لعدد من الشقق السكنية بالعقار، وتمكنت القوات من إخماد ألسنة اللهب، بعد مرور قرابة 4 ساعات، حيث أخلت العقار من السكان، وقطع التيار الكهربائي والغاز عن العقار، حتى تمكنت القوات من إخماد النيران.

تفاصيل حريق ميدان الساعة فيصل الطالبية.. 4 ساعات من الرعب

وذكر عدد من شهود العيان وسكان العقار، أنهم فوجئوا باندلاع الحريق في معرض السجاد، والذي امتد سريعا في عدد من الشقق السكنية بالعقار.

وأضافوا الشهود والسكان أثناء مناقشتهم أمام رجال المباحث، أنهم حاولوا إخماد الحريق إلا أن النيران اشتعلت بسرعة بسبب كميات السجاد.

ولفتوا إلى أن حريق ميدان الساعة فيصل الطالبية، استمر قرابة 4 ساعات وأنهم عاشوا لحظات رعب خوفا من امتداد النيران إلى العقارات المجاورة واحتجاز أسرتين بعد فشلهم من الفرار من النيران، بينما تمكنت الحماية المدنية من إنقاذهم بواسطة سيارة بسلم هيدوروليكي.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي قررت انتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب الحريق، وطلبت تحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة.